Malatya’da asrın felaketi asla unutulmayacak Bakın “6 Şubat” ismini nereye verdiler

Malatya’da 6 Şubat depreminin ardından zor şartlarda da olsa hayata tutunmaya çalışan esnaflar yeni açtıkları dükkanlara 6 Şubat ismini verdiler. Dükkanlarına neden 6 Şubat ismini verdiğini açıklayan esnaflar o günü unutturmamak istediklerini kaydettiler.

Malatya’nın en büyük yarayı aldığı 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Bu süreçte kimi yakınlarını kimi evini kimi de işini kaybetti. Ancak depremin ardından umutlar yeniden yeşermeye hayat bir şekilde akmaya devam ediyor. 6 Şubat depremlerinde Malatya’da dükkanı yıkılan esnaflar yeniden hayata tutunarak işletmeye başladıkları dükkanlarına o acı günü unutmamak adına 6 Şubat ismini verdiler. Yaşadıkları sorun ve sıkıntılar hakkında BUSABAH’a konuşan esnaflar önemli açıklamalarda bulundular.

İşte 6 Şubat depreminin ardından Malatya’da faaliyet gösteren 6 Şubat isimli işletmeler:

6 ŞUBAT ÇAY OCAĞI

Depremlerin ardından konteynerde çay ocağı işletmeciliği yapan esnaf Cebrail Ekici, depremde dükkanını kaybettiğini belirterek,

“2002 yılından beri esnaflık yapıyorum. Depremden önce Çöşnük’te fırıncılık yapıyordum; 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı ve yıkıldı. O günden sonra bizde Malatya Valiliği tarafından bize verilen konteyneri çay ocağına çevirerek, çay ve tost yaparak geçimimizi sağlamaya başladık. Tabi iş oranı çok düşük, yok denecek kadar az. Onun dışında elektrik sıkıntımız var. Yetkililer deprem bölgesinde esnaflardan 2 yıl fatura alınmamasını söyledi ama elektrik şirketleri abonelik almamız için bizi sıkıştırıyorlar. Zaten iş yok esnaf mağdur durumda. Buraya talep çok az. İdare etmeye çalışıyoruz. Yetkililerden talebimiz esnaflara yardım edilmesi ve elektrik faturasının alınmaması”

şeklinde konuştu.

Dükkanına neden 6 Şubat ismini verdiğini de açıklayan esnaf Ekici,

“6 Şubat tarihinde çok büyük bir acı yaşadık, o günü unutturmamak için, yaşanan acıların unutulmaması için buraya 6 Şubat ismini verdik”

dedi.

6 ŞUBAT PİDE FIRINI

20 yıldır fırıncılık yapan esnaf Aydın Apak, depremden sonra konteynerde faaliyet göstermeye başladıklarını kaydederek,

“20 yıldır Çavuşoğlu Mahallesi’nde esnaflık yapıyorum. Depremden önce yerimiz Taşhoron Kilisesi’nin karşısındaydı. Depremlerde orta hasar aldığı söylendi, çalıştıramadık. Daha sonra kendi imkanlarımızla konteyner fırın yaptık. Geçen yıl ramazan ayı içerisinde faaliyete başladık, çalışmaya devam ediyoruz. 6 Şubat biz de dahil çoğu kişi bir milat oldu, birçok kişinin yeniden hayata tutunmaya çalıştığı bir gün olduğu için bir de buranın adını 6 Şubat koyduk”

ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BUSABAH gazetesi