Türkiye'nin ilk astronotu üniversitelilerle buluştu

Selçuk Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı ağırladı. Programda Bakan Kacır,

"Türkiye, gökyüzüne mührü vurdukça dünyaya adalet ve merhamet yeniden gelecek"

ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi'nin Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, bilimin önemine vurgu yaparak, öğrencilere bilimsel düşünceyi benimsetmeye ve meraklarını körüklemeye odaklandıklarını belirtti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin milli havacılık yolculuğunun devam ettiğini vurgulayarak,

"Türkiye, gökyüzüne mührü vurdukça dünyaya adalet ve merhamet yeniden gelecek"

dedi.

Ayrıca, milli teknoloji hamlesinin önemine değindi ve savunma sanayisinin yerlilik ve millilik ilkesinin altını çizdi.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ise uluslararası uzay istasyonunda yaptıkları deneyler hakkında bilgi verdi ve Türkiye'nin uzaydaki yerini güçlendirme yolunda önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Aksoy, Bakan Kacır ve Astronot Gezeravcı'ya hediyeler takdim etti. Bu etkinlik, öğrencilere bilimin ve uzay araştırmalarının önemini kavramaları ve hayallerinin peşinden gitmeleri için bir ilham kaynağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı