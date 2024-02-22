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Kahramanmaraş'ta şüpheli valiz alarmı

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Kahramanmaraş Müzesi girişine bırakılan şüpheli valiz, hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş'ta şüpheli valiz alarmı mask
Kahramanmaraş'ta şüpheli valiz alarmı
Kahramanmaraş'ta şüpheli valiz alarmı
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Kahramanmaraş Müzesi girişine bırakılan şüpheli valiz, hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş'ta şüpheli valiz alarmı

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki Kahramanmaraş Müzesi girişinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi müze girişindeki ağacın önüne bir valiz bırakıp bölgeden hızla ayrıldı.

Kahramanmaraş'ta şüpheli valiz alarmı

Müze çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında, valizin fünye ile patlatılması planlandı.
Bir müddet sonra polis ekiplerinin yanına gelen bir genç, valizin kendisine ait olduğunu söyledi. Kontrol edilen valizin içinden kıyafetler çıktı.
Olay sonrası polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta şüpheli valiz alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Şub 2024 - 21:33 - Gündem

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