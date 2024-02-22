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Eski sevgilisini mermiyle tehdit etti

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Samsun'da eski sevgilisini mermi ile tehdit ettiği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Eski sevgilisini mermiyle tehdit etti mask
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Samsun'da eski sevgilisini mermi ile tehdit ettiği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Eski sevgilisini mermiyle tehdit etti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.M. adlı kadın eski erkek arkadaşı olan M.Ö.Y.'nin kendisine tabanca mermisi göndererek tehdit ettiği iddia etti. İlkadım polisi tarafından gözaltına alınan M.Ö.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ö.Y. savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. M.Ö.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Şub 2024 - 21:31 - Gündem

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