Eski sevgilisini mermiyle tehdit etti

Samsun'da eski sevgilisini mermi ile tehdit ettiği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.M. adlı kadın eski erkek arkadaşı olan M.Ö.Y.'nin kendisine tabanca mermisi göndererek tehdit ettiği iddia etti. İlkadım polisi tarafından gözaltına alınan M.Ö.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ö.Y. savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. M.Ö.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.