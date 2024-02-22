Kayseri’de terör operasyonu

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda örgütte faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheliden biri, Kocasinan ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheli ile aynı adreste ikamet eden yabancı uyruklu 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.