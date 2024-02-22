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Kayseri’de terör operasyonu

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Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri’de terör operasyonu mask
Kayseri’de terör operasyonu
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Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri’de terör operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda örgütte faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheliden biri, Kocasinan ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheli ile aynı adreste ikamet eden yabancı uyruklu 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kayseri’de terör operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Şub 2024 - 21:28 - Gündem

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