Ağrı’da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 3 firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu dolandırıcılık suçundan 5 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan M.T., 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.N.A. ve bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. yakalandı. Şahıslar işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.