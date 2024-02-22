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Hakkında arama kaydı bulunan 3 firari yakalandı

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Ağrı’da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 3 firari yakalandı.

Hakkında arama kaydı bulunan 3 firari yakalandı mask
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Ağrı’da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 3 firari yakalandı.

Hakkında arama kaydı bulunan 3 firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu dolandırıcılık suçundan 5 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan M.T., 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.N.A. ve bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. yakalandı. Şahıslar işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Şub 2024 - 21:25 - Gündem

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