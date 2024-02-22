Atıl alanlar otoparka dönüşüyor

Mahalle otoparklarıyla sokak aralarındaki parklanma sorunlarına çözüm üreten İnegöl Belediyesi, kamulaştırmalarla desteklediği atıl vaziyetteki alanları ücretsiz otoparklara dönüştürüyor.

Bu çerçevede son olarak Mahmudiye Mahallesi Fethiye Çıkmazında 5 ayrı taşınmaz kamulaştırılarak çıkmaz sokak trafiğe açıldı. Aynı zamanda oluşan alanda 50 araçlık otopark üretilmesi için çalışmalar başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, Mahmudiye Mahallesi Fethiye Çıkmazında devam eden çalışmaları beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Başkan

Taban,

“Mahalle aralarındaki parklanma ihtiyacının farkındayız. Şehir merkezinde kamulaştırma çalışmalarıyla hem çıkmaz sokakları trafiğe açıp hem de bir yandan atıl vaziyetteki alanları genişleterek ara sokaklarda otoparklar üretmeye devam ediyoruz. Bugün de Mahmudiye Mahallemizde benzer bir çalışma yapılıyor. Burada Fethiye Çıkmazı ile Pehlivan Sokağın kesişiminde yer alan 5 ayrı taşınmazın kamulaştırması gerçekleştirildi. Yapılan planlama kapsamında 402 adada; 45, 46, 48, 66 ve 69 parsellerin yol ve park planlı alanda kalan toplam yaklaşık bin 130 metrekarelik kısımları ayrı ayrı kamulaştırıldı. Kamulaştırmalar parsellere göre; 2020 yılından başlayarak 2023 yılına kadar farklı zaman dilimlerinde yapıldı. Bu kamulaştırmalar toplamda yaklaşık 1 milyon 460 bin TL bedel ile tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de hafta başından bu yana alandalar. Buradaki parsellerde bulunan yapıların yıkımını tamamladı ve zemin düzenleme çalışmaları başladı. Çarpık bir yapılaşma ve çıkmazların bulunduğu ada, bu çalışmayla daha kullanışlı, düzenli otoparkları olan ve trafiğin işlediği bir adaya dönüşmüş olacak. Burada yaklaşık 50 araçlık otopark elde ediliyor”

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı