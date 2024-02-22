- Gündem

Çoban ağılda ölü bulundu

ABONE OL Google News Sayfamız

Burdur’un Halıcılar köyünde dağlık alanda bir çoban, ağılda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Çoban ağılda ölü bulundu mask
Çoban ağılda ölü bulundu
Çoban ağılda ölü bulundu
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Burdur’un Halıcılar köyünde dağlık alanda bir çoban, ağılda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Çoban ağılda ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan keçi ağılında Cihan K. (44), kardeşi A.K. (34) tarafından tüfekle vurulmuş halde bulundu. A.K., durumu önce babası A.K. (59) ve kardeşi F. K'ye (40), ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Cihan K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde ve evde yaptığı incelemeler sonrasında Cihan K.’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, ifadelerini almak üzere baba A.K. ile şahsın kardeşleri A.K. ve F.K'yı karakola götürdü.

Çoban ağılda ölü bulundu

Cihan K. ve kardeşi A.K.’nin ağılda kaldığı, A.K.’nin su doldurmak için ağıldan uzaklaştığı, silah sesi duyduktan sonra ağıla gelip baktığında ağabeyini kanlar içinde görüp, köyde bulunan babası A.K. ve diğer kardeşi F.K.’ya haber verdiği öğrenildi.

Çoban ağılda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Burdur, Halıcılar köyü, dağlık alan, çoban, ağıl, tüfek, vefat

22 Şub 2024 - 21:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL