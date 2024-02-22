Otomobil yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, C.G. idaresinde 06 DVY 183 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Feci kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.