10 kilo eroin, 3 kilo morfin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kilo 154 gram eroin ile 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,
"Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-86 Duranlar-2 operasyonu icra edildi. İcra edilen faaliyetler esnasında jandarmaların titiz çalışmaları sonucunda Yüksekova ilçesi kırsalında çuvallar içerisinde 10 kilo 154 gram eroin, 2 bin 768 gram morfin maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor"
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.