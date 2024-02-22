22 Şub 2024 - 21:06 - Gündem

10 kilo eroin, 3 kilo morfin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kilo 154 gram eroin ile 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi.