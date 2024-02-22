Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kaçak tütün ve tütün ürünleri satışı yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Kuluncak ilçesine araçla kaçak tütün ve tütün ürünleri getireceği bilgisine ulaşan ekipler yol güzergahında durdurdukları 2 araçta arama yaptı.
Yapılan aramada, 11 bin 000 adet boş makaron, 22 bin 320 adet içi doldurulmuş makaron, 66,5 kilogram bandrolsüz tütün, 19 adet makaron dolum aparatı, 923 paket çarşaf kağıdı, 728 paket filitre ele geçirildi.
Olayda 2 zanlı hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.