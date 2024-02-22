Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Gül’ün taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nermiye Karaoğlan’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt,
55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Filiz Dilek’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mercan Eryılmaz’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
27 yaşında vefat eden ve Kozluca Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mehmet Şimşek’in taziye adresi: Kozluca Mahallesi, Akçadağ,
74 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Meryem Önal’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
83 yaşında vefat eden ve Pınarlı Köyü Baskil Elazığ Mezarlığına defnedilen Hüseyin Menteş’in taziye adresi: Pınarlı Köyü, Baskil, Elazığ”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.