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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Gül’ün taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nermiye Karaoğlan’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt,

55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Filiz Dilek’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mercan Eryılmaz’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

27 yaşında vefat eden ve Kozluca Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mehmet Şimşek’in taziye adresi: Kozluca Mahallesi, Akçadağ,

74 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Meryem Önal’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,

83 yaşında vefat eden ve Pınarlı Köyü Baskil Elazığ Mezarlığına defnedilen Hüseyin Menteş’in taziye adresi: Pınarlı Köyü, Baskil, Elazığ”

 

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22 Şub 2024 - 17:18 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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