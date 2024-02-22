“Sektördeki istihdam olanaklarını koruyacağız”

Basın İlan Kurumu 32. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın konuşması ile başladı. Genel Kurul Üyelerini kurtuluşun ve büyük zaferin şehri Afyonkarahisar’a davet ederek ağırlayan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’na teşekkür eden Erkılınç, geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, bölgedeki basın kuruluşlarına verilen ve halen devam eden destekleri anlattı.

Ülkeyi derin üzüntüye boğan depremler sonrasında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun da desteğiyle bölgedeki 130 gazete ve 58 internet haber sitesinin faaliyetlerini kolaylaştıran, ayakta kalmalarını sağlayan bir dizi tedbir aldıklarını belirten Erkılınç, “Fiili satış başta olmak üzere zorunlu ödevlerin bir kısmından muaf tuttuğumuz veya kolaylık sağladığımız süreli yayınlarımıza, deprem gününden yılsonuna kadar 133 milyon Türk Lirası tutarında resmi ilan ve reklam desteği verdik. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren kolaylaştırıcı tedbirleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsayacak şekilde 4 ay daha uzattık. Nisan ayındaki Yönetim Kurulumuzda bu konuyu etraflıca tekrar değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

“SAHADAKİ GERÇEKLERDEN KOPMAYACAĞIZ”

“Görevde bulunduğumuz süre zarfında saha gerçeklerinden kopmayacağımızı, olanla olması gereken arasındaki hassas dengeyi gözeteceğimizi, bunu yaparken de nitelikli yayınların haklarını ve sektördeki istihdam olanaklarını koruyacağımızı hep vurgulaya geldik” diyen Erkılınç, bu bağlamda Yönetim Kurulu’nun en önemli teklifinin Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin tadiline ilişkin olduğunu söyledi.

Genel Kurula sunulan tekliflerle alakalı bilgiler veren Erkılınç, iletişim alanının dışındaki fakültelerden mezun ancak bu alanda yüksek lisans veya doktora yapmış olanları fikir işçisi kadrosuna doğrudan dâhil etmeyi hedeflediklerini kaydederek, “Böylece eğitim seviyesi, beşeri sermayesi yüksek fikir işçilerinin gazetecilik yapmasını sağlayarak daha kaliteli ve özgün içerik üretilmesini arzuluyor, sahadaki ‘çalıştıracak personel bulamıyoruz’ söylemine de gerçekçi bir çözüm sunuyoruz” dedi.

“MUHATAP ALMIYORUZ”

Bir gazeteciler cemiyetinin deprem bölgesindeki basın kuruluşlarının sorunları konusunda hazırladığı rapordaki isnatları değerlendiren Erkılınç, gazetelerin veya gazetecilerin, eleştiri içeren, sorunları gündeme getiren içerikler ürettiklerinde resmi ilan kesintisi ile karşı karşıya kaldıklarının ve resmi ilan verilmemekle tehdit edildiklerinin iddia edildiğini söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde resmi ilanların dağıtımını gerçekleştiren tek merci vardır; o da Basın İlan Kurumu’dur. Dolayısıyla bu haksız, akıldan ve izandan yoksun suçlamaya, raporu muhatap aldığımdan değil, ancak sizleri ve kamuoyunu aydınlatmak adına maddeler halinde cevap vermek istiyorum” diyen Erkılınç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Birincisi; 6 Şubat depremlerinden sonra bölgedeki yayınlarımıza yönelik hiçbir şekilde denetleme ve inceleme yapılmamıştır. İkincisi; deprem öncesinde gerçekleşen ve mutlak suretle yaptırım gerektiren 10 yayınımıza ait ihlal dosyalarının tamamı, 11 Temmuz 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla herhangi bir müeyyide uygulanmadan kaldırılmıştır. Üçüncüsü; işlemsiz kaldırılan dosyaların dışında, bölgedeki 29 yayınımızın ihlal dosyaları önce süresiz ötelenmiş, sonrasında ise gerçek manada depremden etkilenmeyen iki ilimizdeki 11 gazeteye işlem yapılmıştır. Kurumumuz hiçbir döneminde yaptırım heveslisi olmamış, müeyyide peşinde koşmamıştır. Buna en güzel örnek; depremden önceki 1 yıl içinde, bölgedeki 130 yayından 103’ünü, 109 kez yazılı ve sözlü şekilde hatalarını düzeltmeleri için iyi niyetle uyarmamızdır. Şimdi ben huzurlarınızda açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hangi haber veya köşe yazısı üzerine resmi ilan verilmemekle tehdit edilen gazeteler veya gazeteciler kimlerdir bilmek istiyoruz. Öyle ya mesele resmi ilan olduğuna göre, bu tehdidi Kurumumuzdan birilerinin yapması gerekir, bu arkadaşımız veya arkadaşlarımız kimdir, öğrenmek istiyoruz. Kast edilen şayet resmi ilan değil de resmi reklam ise, aradaki farkı anlatmak ve bilgi eksikliklerini tamamlamak üzere bu raporu hazırlayanları Kurumumuza davet ediyoruz. Yaptıkları manipülasyona rağmen onları aydınlatmak isteriz.”

Kaynak: BÜLTEN