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Konteyner çarşının alanı genişliyor

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Depremlerin ardından iş yeri yıkılan esnaflar ticaret yapamama sorunu yaşarken Malatya Büyükşehir Belediyesinin arkasındaki otopark alanına iş yeri için yeni konteynerler ekleniyor. Yıkımların devam ettiği Malatya’da iş yeri yıkılan veya yıkılacak esnaflar burada ticari faaliyetlerini devam ettiriyorlar.

Konteyner çarşının alanı genişliyor mask
Konteyner çarşının alanı genişliyor
Konteyner çarşının alanı genişliyor
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“Asrın felaketi” olarak tabir edilen ikiz depremlerin ardından Malatya’da iş yeri yıkılan esnaflara destek olmak ve ticari faaliyetin devam ederek şehrin yeniden ayağa kalkması için şehrin farklı noktalarına konteyner çarşılar kurulmuştu.  Depremlerle birlikte yerle bir olan özellikle çarşı merkezde dükkanı yıkılan esnaflar şehrin çeşitli alanlarında kurulan konteyner çarşılara yerleştirildi.

Konteyner çarşının alanı genişliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında kurulan esnaf konteyner çarşısı, eski Rus Pazarının olduğu alana kurulan Ankara Esnaf Çarşısı ve daha birçok alana konteyner çarşılar kurulsa da yıkımların devam ettiği Malatya’da esnafların konteyner ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor.

Konteyner çarşının alanı genişliyor

Geçtiğimiz ay yıkım kararı verilen Yenihamam Mahallesi ve Mısır Çarşısında faaliyet gösteren esnaflar dükkanlarını boşaltarak Büyükşehir Belediyesi arkasına konuşlandırılan konteynerlerde faaliyet göstermeye başlamışlardı.

Konteyner çarşının alanı genişliyor

Bu alandaki konteyner sayısı her geçen gün artış gösterirken alana en son 100 konteyner daha getirildi. Henüz boş olan konteynerlere hangi esnafların yerleştirileceği ise henüz bilinmiyor.

Ankara Çarşısında esnaflar iş yapamadıklarını belirtirken depremlerin ardından şehrin yeni ticaret merkezi Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanı ve arka tarafında kurulan konteyner çarşılar oldu.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)

 

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22 Şub 2024 - 17:04 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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