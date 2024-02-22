Minibüs ve servisçiler anahtarlarını bırakacak mı?

Akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşın zam isteyen minibüsçüler ve servisçiler, istedikleri tarife dilekçesini Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu’na göndermiş, ancak UKOME Kurulu bu dilekçeye yanıt vermediği iddiası minibüsçüleri ve servisçileri isyan ettirmişti. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz hafta BUSABAH Medya’ya bir açıklama yapan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, UKOME’ye sert tepki göstermiş ve bu hafta içi minibüs ve servis araçlarının anahtarını UKOME’ye teslim edeceklerini açıklamıştı.

İnce, bu açıklamasının ardından bu hafta içi minibüs ve servis araçlarının anahtarlarını UKOME’ye teslim edecek mi veya UKOME artan mazot fiyatına karşı minibüs ve servisçilerin istediği zammı hayata geçirecek mi bilinmese de Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, eğer UKOME’nin zam yapmaması halinde O da olarak kendi yetkilerini kullanacaklarını dile getirdi.

“ESNAFIN DAYANACAK GÜCÜ YOK”

Binlerce esnafın mağdur edildiğini öne süren İnce, “UKOME’den istediğimiz tarifeyi alamazsak, çaresiz kalırsak esnaflarımıza tavsiye fiyatı olarak bir karar alırız. Gayri resmi olsa dahi zammımızı yapmak zorundayız. Biz artık bu zararı götürecek güçte değiliz. Başka ekonomik gelirimiz de yok. Diğer şehirlerle kıyasladığımızda yine ucuz taşıma Malatya’da. Bu deprem ekonomisine, mazot zammına rağmen Malatya yine ucuz taşımacılık yapıyor. Biz 7. ayda zam yaptık. Biliyorsunuz belediyenin marketinde 7. aydaki ürün fiyatlarıyla aynı ürünün fiyatını şimdi karşılaştırın. Manava, gıdaya, berbere diğer esnaf gruplarına, demire, çimentoya zam yapıyorsunuz, burada sıkıntı yok, ama minibüsçüler üzerinde de kimse siyaset yapmasın. Siz seçime gidiyorsunuz diye bu esnafı 3-5 ay zararına çalışın diyemeyiz. Yeni gelecek Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Geldim, belediyeyi teslim aldım, kurul üyelerini atadım, yeni karar aldım’ demesi 4-5 ay sürer. Buna esnafın dayanacak gücü yok. Bu kadar da esnafı görmeme olmaz. Süreç daha da kötüye gidiyor, binlerce esnaf mağdur ediliyor” şeklinde konuştu.

“BİR BERBERİN, BAKKALIN RAKİBİ YOK”

“Şu anda minibüs, köy minibüsü, halk otobüsleri, şehir içi minibüsleri, servisçilerden oluşan 3 binin üzerinde esnafımız var. Siz bunları seçmen olarak görmüyor musunuz? Bunlar da sizin seçmenleriniz” diyen İnce, şunları kaydetti:

“Şu anda şehir içi toplu taşıma ücretlerimiz 10 TL. Ama biz ortalama yüzde 50 oranında zam istedik. Yani 15 TL olmasını talep ettik. Kırsala giden köy, ilçe minibüslerimiz ve servisçi esnaflarımız için de yüzde 50 oranında zam talep ettik. UKOME’nin burada alacağı karar yüzde 40-50-70 olur, bunu kurul belirler. Ama siz zammı gündeme almayıp, UKOME’yi toplamayarak esnafa zulüm ediyorsunuz. Bizim minibüsçü olarak MOTAŞ araçları. Bir berberin, bakkalın rakibi yok. Zammını yapar, uygulamaya devam eder. Maalesef toplu taşıma esnaflarımızın rakibi Büyükşehir Belediyesi’dir. Biz bugüne kadar uyumlu çalıştık ve MOTAŞ’la aynı zam oranıyla hizmet verdik. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’dan önce minibüsler MOTAŞ araçlarından daha ucuzdu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan geldikten sonra bu fiyatı eşitledik. Belki şehir içi minibüslerine zam yapmamız etik değil ama kırsaldan, köylerden gelen minibüslerimize mutlaka tavsiye niteliğinde zam yapma kararı aldık. Çünkü esnaflarımızın ekonomik olarak dayanacak hiçbir gücü kalmadı. Biz artık mazot alamıyoruz. UKOME Kurulundan karar çıkana kadar biz kırsaldan gelen minibüslerimize tavsiye niteliğinde zam yapacağız. Servisçi esnaflarımıza tavsiye niteliğinde zam yaptık.”

“BİZ DEVLETTEN GÜÇLÜ DEĞİLİZ”

Servis ücretlerine verilen tavsiye zamlarını açıklayan İnce, “Minibüslerde şehir için 0-5 kilometreye kadar bin 300 TL. 5-10 kilometreye kadar bin 400 TL. 10-20 kilometreye kadarki mesafelerde ise bin 450 TL. Bu tavsiye fiyatımız. Esnaflarımıza da siz bunu uygulayın dedik. Biz zararına çalışamayız, kimse kusura bakmasın. Kimse bizim giderlerimizi cebinden karşılamıyor. Biz devletten güçlü değiliz. Şehir içi minibüslerimiz için de MOTAŞ zam yapmak zorunda. Biz rekabet halinde çalışıyoruz. Biz 15 TL yapıp da, MOTAŞ’ın 10 TL olarak çalışması haksız rekabete neden olur” ifadelerini kullandı.