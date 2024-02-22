Emekliler ikramiyeyle ilgili ne düşünüyor?

Piyasaların mutlaka kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çeken emekliler, “Devletin burada yapacağı tek şey sert yüzünü göstermek ve fırsatçılara boyun eğmemek. Kontroller yapılmalı, piyasalar kontrol altına alınmalı, hayat pahalılığı düşürülmeli. Bizim Avrupa’da yaşayan insanlardan hiçbir farkımız yok, olmamalı da” dediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli bayram ikramiyesini 3 bin lira olarak açıklaması emekliler tarafından sevinçle karşılandı. Hem Ramazan hem de Kurban bayramında toplamda 6 bin TL ikramiye alacak olan emekliler, verilecek olan bu ikramiyenin “Hiç yoktan iyidir” yorumunu yaparlarken, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMİŞDER) Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli bayram ikramiyelerini bin TL’den 2 bin TL’ye çıkardığını hatırlatan TÜMİŞDER Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, şu anda ise ikramiyelerin 3 bin TL’ye çıkartıldığını söyledi.

“BİZİM ÇOK FAZLA BİR BEKLENTİMİZ YOKTU”

Ülkenin durumunun ortada olduğunu belirten Tangüner,

“Biz emekliler alacağımız ikramiyelerin 5-10 bin TL olmasını isteriz. Ama bu yönde devleti de düşünmek gerekiyor. Çünkü devletin bir bütçesi var, bir geliri, bir gideri var. Ülkemizin durumu zaten ortada. Bana göre verilen ikramiye tutarı normal. Tamam, her şey çok pahalı, emeklilerin, herkesin alma gücü yok ama verilen tutar bu, daha yüksek bir tutar olacağını düşünmüyorum. Biz memnunuz. Zaten bizim çok fazla bir beklentimiz yoktu. İyi kötü bir zam aldık. Hemen akabinde bu ikramiyenin yükselmesi bizleri heyecanlandırdı, yapılacak şey de ancak bu kadar olur, başka da olmaz. Bazı arkadaşlarımız ‘5-10 bin TL verilsin’ dediler. Tabi ki bunu biz de isteriz, bunu kabul ediyoruz da devletin de bir bütçesi var. Onun dışına taşarsak devlet olarak altından kalkamayız. Bu ülkede sadece emekli yok, herkesim var. Bundan dolayı verilen bu ikramiye bizim için normal. Biraz daha fazla olsaydık çok daha memnun olurduk ama demek ki devletin imkanı yok. Devlet imkanlarını zorladı ve ancak bu kadar verebildi”

şeklinde konuştu.

“BİZİN EN BÜYÜK SIKINTIMIZ YÜKSEK EV KİRALARI”

“Verilen zamdan sonra emeklilerimizin fazla sesi çıkmadı” diyen Tangüner, sözlerine şöyle devam etti:

“Herkes hayatından memnun ve mutlu. Tek sıkıntımız piyasadaki aşırı pahalılık. Piyasalar kontrol altına alınabilse, bu pahalılığın önüne geçilse, akaryakıta fazla zam yapılmazsa bize verilen zam ve ikramiye tutarı kötü değil. Fakat aşırı pahalı olan piyasalar daha da yükselirse bir süre sonra bize verilen zam ve ikramiye tutarı sıfıra düşer. İnşallah devletimiz piyasaları da kontrol eder de insanlar biraz rahatlar. Bizin en büyük sıkıntımız yüksek ev kiraları. Türkiye genelinde de böyle ama Malatya’da aşırı yüksek. Kira ve piyasa şartları yüksek olunca haliyle diğer vatandaşlar gibi emekliler de zor duruma düşüyor. Zaten Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da yüzde 50’ye yakın emeklinin evi yok, kirada yaşıyorlar. 10-15 bin lira maaş alan bir emekli 8 bin lira kira veriyorsa elbette zorlanacak. Burada hükümetin, devletin suçu yok. Bu illerden kaynaklanan bir sorun. Depremlerden önce kira fiyatları bu kadar pahalı değildi, piyasalar normaldi. Bunların yükselmesi haliyle emeklileri çok zor duruma sokuyor.”

“PİYASALAR MUTLAKA KONTROL ALTINA ALINMALI”

Yöneticilere bir çağrıda bulunan Tangüner,

“Emeklilerimiz sabırlı olsunlar. İnşallah her şey düzelir. İnşallah piyasalar kontrol altına alınırsa alınan maaşla iyi kötü idare ederler. Ama alınmazsa sıkıntı yaşarız. Buna da devlet mutlaka bir çözüm bulur şu kanaatindeyim. Bu yönden devletimiz mutlaka kontrol altına almalı. Buradan bizleri yönetenleri çağrım budur”

dedi.

“VERİLEN İKRAMİYE GÜZEL AMA…”

Emekliler de verilen ikramiyeyi değerlendirdi. Verilen ikramiyeye karşı olmadıklarını ancak piyasanın kontrol altına alınmasını isteyen Sultan Aydoğan isimli kadın,

“3 bin lira ikramiye beni açıkçası memnun etti. Evet, daha fazla ikramiye verilebilirdi ama demek ki, ancak bu kadar oluyor. Bizim çok fazla para da, pulda gözümüz yok. Bizim için önemli olan bu hayat pahalılığı altında ezilmemek. Hükümet bize kaşıkla veriyor ama gerçekten piyasa bizden kepçeyle alıyor. En basiti kira fiyatları. Ödemek için artık zengin olmak gerekiyor. Paramızın değeri gittikçe kayboluyor. Ne kadar bizlere zam verilirse verilsin bu piyasalar karşısında hiçbir anlamı yok. Hükümete bir şey demiyorum, onlar emeklilere yardımcı olmak istiyorlar ama önemli olan piyasaların regüle edilmesi. Eğer piyasalar kontrol altına alınırsa bize verilen zam ve ikramiye gerçekten güzel”

diye konuştu.

“HAYAT PAHALI”

Verilen ikramiyenin bu şartlar altında hiçbir önemi olmadığını dile getiren Mehmet Adıyaman isimli vatandaş da,

“Verilen ikramiye tutarın bu şartlarda hiçbir anlamı yok. Çünkü hayat pahalı. Ben verilen tutara bir şey demiyorum ama piyasa şartları düşünüldüğünde 6 kilo et parası. Yine de devletimize teşekkür ediyoruz”

dedi.

“BU BÖYLE DEVAM ETMEZ”

“Birileri artık hayat pahalılığına bir ‘dur’ demeli” diyen Zeki Güngör isimli vatandaş da, şunları kaydetti:

“Devlet emeklilere zam verdi, ikramiye verdi, teşekkür ediyoruz. Emekliler için normal meblağalar ama hayat gerçekten çok pahalı. Bu böyle devam etmez. Akaryakıt fiyatı, ev kirası, yiyecek, giyim he şey giderek artıyor. Buna mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyor. Var mı bizim ülkemiz gibi benzinin, mazotun pahalı olduğu, bir ekmek için sıralarca kuyruk oluştuğu, emeklilerin kurulan pazarlardan sonra kalan meyve ve sebzelerin toplandığı bir ülke, ben diyeyim yok. Çünkü biz burada hayat pahalılığı altında ezilirken, başka ülkeler bizi en ucuz ülke olarak nitelendiriyor. Sınırımıza yakın olan Avrupa ülkeleri Türkiye’den alışveriş yapıp gidiyorlar. Çok gülünç bir durumdayız. Devletin burada yapacağı tek şey sert yüzünü göstermek ve fırsatçılara boyun eğmemek. Kontroller yapılmalı, piyasalar kontrol altına alınmalı, hayat pahalılığı düşürülmeli. Bizim Avrupa’da yaşayan insanlardan hiçbir farkımız yok, olmamalı da.”

“SADECE SUÇU DEVLETE ATMAK DA OLMAZ”

Kira fiyatlarına atıfta bulunan Kemal Tutar isimli vatandaş da,

“Ben asgari ücrete yakın maaş alıyorum. Verilen ikramiye bizim açımızdan oldukça önemli. Belki bir yaramıza merhem olur düşüncesindeyim. Bu para 2 nüfuslu bir emekliye yeter. Sadece devletimiz piyasalara bir el atsın, her şey pahalı. Özellikle de kira. Gerekli uyarıları yapsın ve bunu dengede tutsun. Kira fiyatları düştü deniyor ama hala biz aynı parayı ödüyoruz. Sadece suçu devlete atmak da olmaz. Ev sahibim evinin kirasını 15 bin ettiyse burada devletin ne suçu var? Devlet gelip de senin evinin kirası 15 bin lira olacak demiyor. Burada biraz vicdan devreye giriyor. İnsanlarda vicdan olursa, Allah korkusu olursa her şey normale biner. Ne oldu da birden bire ev kiraları yükseldi? Depremlerde ülkelerden bile depremzedelere yardım eli uzatılırken, bizim bulunduğumuz ildeki insanlar neden bizlere destek çıkmıyor, ben bir türlü bunu anlayamadım”

ifadelerine yer verdi.