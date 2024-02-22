Hayvan sevgisi çocuklar için önemli

Psikolog Hale Unutmaz, Dünya Evcil Hayvanları Sevme Günü dolayısıyla hayvan sevgisinin çocuklara ve yetişkinlere neler kazandırabileceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sevginin tüm insanların kullandığı ortak bir dil olduğunu söyleyen Unutmaz, “Sevgi, çocukluk döneminde içselleştirildiği takdirde yetişkinlik hayatında da sağlıklı bir birey oluşumundaki en büyük duygudur. Bu yüzden ebeveynler çocuklarına küçük yaşlardan itibaren sevgiye ve dünyayı sevmeye dair bildiklerini aktarmalı, sevgi dolu bireyler yetiştirmeyi hedeflemelidir. Ailesi ve çevresi tarafından sevilen her çocuk, diğer varlıklara karşı da sevgi gösterir” diye konuştu.

“HAYVAN SEVGİSİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ”

Hayvan sevgisinin çocuklar için öneminden bahseden Unutmaz, “Çocukların küçük yaştan itibaren hayvan sevgisi ile tanışması, sevgi dolu bireyler olmaları açısından oldukça önemlidir. Aile ve çevresi hayvan sevgisi ve hayvanlara karşı duyarlılık konusunda çocuklara örnek olmalıdır. Hayvanları hayatınızın her anına dâhil etmek, çocuklarınızı yetiştirirken daha sosyal, empati ve sorumluluk sahibi bireyler olacaklardır" şeklinde konuştu.

“HAYVANLARLA BÜYÜYEN ÇOCUKLAR DIŞA DÖNÜK OLUYOR”

Hayvanlarla büyüyen çocukların dışa dönük olduğuna değinen Psk. Unutmaz, "Yapılan pek çok araştırma ve alandaki gözlemlerimiz sosyalleşme yönü zayıf, davranış bozuklukları olan, akademik başarısı düşük ve kendine özgüveni az çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasının olumlu iyileşmelere yol açtığını göstermektedir. Hayvan sevgisi, çocukların Sosyal, duygusal alanlardaki gelişimlerini ve sosyal becerilerini önemli ölçüde olumlu etkilemektedir. Bunlardan bazıları yardımseverlik, sorumluluk bilinci, paylaşma, özgüven ve empati becerileridir” ifadelerini kullandı.

"SOSYAL ETKİLEŞİMLERDE ARTIŞ SAĞLAR"

İnsan ve hayvan birlikteliğinin genel olarak her yaştaki insan için ruhsal ve bedensel iyilik halinin sağlanmasında etkin rol oynadığına dikkat çeken Psk. Unutmaz, “Evcil hayvanlar, olumsuz davranışlarda azalma ve sosyal etkileşimlerde artış sağlarken, yaşam kalitesi üzerinde de olumlu bir etki gösterirler. Hem yetişkinlerin hem de çocukların sorumluluk bilincini geliştirip, zamanı daha etkin kullanmalarını sağlarlar. Yapılan birçok araştırma hayvan besleyen insanların ruh sağlığında ciddi iyileşme olduğunu, stresli durumlardan kendilerini uzaklaştırdıklarını ve otokontrollerini daha da geliştirdiklerini göstermektedir” açıklamasında bulundu.

"EVCİL HAYVANLAR POZİTİF ETKİLERDE BULUNUR"

Evcil hayvanların insanlara pozitif etkilerde bulunabildiğine değinen Unutmaz şunları söyledi:

"Araştırmalarda evcil hayvanların ruhsal sağlığa pozitif etkileri olduğu görülmüştür. Evcil hayvanlar yalnızlık hissinin azalması, empati becerisinin güçlenmesi, stres ve kaygının azalması, sosyalliğin artması ve depresif belirtilerin azalması üzerinde ciddi bir rol oynamaktadır. İnsanların olduğu kadar hayvanların da sevilme ve ait olmaya ihtiyaçları vardır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı