Gezer Kale ilçesindeki esnafı ziyaret etti

Prof. Dr. Gezer, 31 Mart seçimlerinde halkın teveccüh göstermesi ile viraneye dönmüş Malatya’yı kısa sürede eskisinden daha güçlü ayağa kaldırmak için hazır olduklarını söyledi. Gittiği bir demir atölyesinde kaynak da yapan Gezer, esnafın içerisinde bulunduğu durumu ve sorunları çok iyi bildiğini ve bu konuda da çözüm yollarını hazırladıklarını kaydederek bu sefer hatır için değil Kale için oy kullanılmasını istedi.

“UYGULANACAK ACİL EYLEM PLANI HAZIR”

Bağımsız aday olarak sadece Malatya için çalışacaklarını ve tüm ilçelerin de en kısa sürede hak ettiği ekonomik düzeye kavuşması adına 20 yılı aşkındır üzerinde çalıştıkları projeleri hayata geçirmek için sabırsızlandıklarını belirten Gezer, yetki aldıklarında uygulayacakları acil eylem planlarının da hazır olduğunu ifade etti. Bağımsız Başkan Adayı Gezer, ayrıca İZOL-DER'İ de ziyaret ederek dernek üyeleri ile istişarelerde bulundu.

“MALATYA’DA ŞU AN İŞLEYEN BİR MEKANİZMA YOK”

Kale ilçesinin ardından Malatya’da Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını da ziyaret eden Gezer, burada da esnafın sorunlarını dinledi, göreve geldiklerinde yapacakları projeleri anlattı. Sanayi esnafının en büyük sorunlarının depremde ağır hasar alan işyerlerinde çalışmaya devam ettiklerini ve halen bu konuda belirlenen bir projenin olmadığını söyleyen Gezer,

“Ne yazık ki Malatya’da şu an işleyen bir mekanizma yok. Mevcut yönetim kentin ekonomisinin önemli bir ölçüde ayakta durmasını sağlayan sanayi esnafını görmezden geliyor. Burada ağır hasarlı işyerlerinde evlerine ekmek götürmek isteyen esnafımız canını hiçe sayarak çalışmaya devam ediyor. Bizler göreve geldiğimizde Allah’ın izniyle sanayi sitesinin geleceği noktasında hemen çalışmalara başlayacağız ve bu sorunu kısa sürede çözeceğiz”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN