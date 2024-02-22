Malatya’da deprem evlilikleri de sarstı

Malatya’da evlenme ve boşanma oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Malatya’da evlenme sayısı bir önceki yıla göre ciddi oranda düşüş gösterirken, boşanma sayısında da düşüş gözlemlendi. Malatya özelinde 2023 yılında 3 bin 872 evlilik ve 875 boşanmanın gerçekleştiği görüldü.

Son 4 yıl içerisinde en düşük evlilik oranı görülen yıl ise 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği 2023 yılı oldu. Son 4 yıldaki istatistiklere bakıldığında 2019 yılında 5 bin 117, 2020 yılında 4 bin 869, 2021 yılında 5 bin 589, 2022 yılında 5 bin 421 evlilik gerçekleşti. 2023 yılındaki evlilik sayısı ise ciddi bir düşüş göstererek 3 bin 872’ye düştü.

VERİLERDE DEPREM ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Diğer yıllara göre kıyaslandığında en düşük verilerin 2023 yılında olduğu göze çarpıyor. Malatya’da depremden sonraki göç dalgası ve depremin yol açmış olduğu sorunların ise evliliklerdeki düşüşe neden olduğu belirtiliyor. 2023 yılında gerçekleşen evlilik sayısının 3 bin 872, boşanma sayısının ise 875 olduğu göze çarpıyor.