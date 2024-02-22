Malatya’da 92 elektrik dağıtım merkezi yenilenecek

Depremin ilk saatlerinden itibaren Malatya’da kesintisiz enerji çalışmalarını sürdüren Fırat EDAŞ, bölgedeki yenileme faaliyetlerine devam ediyor. Fırat EDAŞ Malatya İl Müdürlüğü ekipleri, kentin elektrik şebekesinde bulunan toplam 856 adet dağıtım merkezi binasına ilişkin risk değerlendirmesi yaparak, 92 adet binayı yenilemek için çalışmalara başladı.

92 DAĞITIM MERKEZİ YENİLENECEK

196,7 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında, toplamda 92 adet dağıtım merkezi binasının yenilenmesi hedefleniyor. Bugüne kadar riski yüksek olan 46 adet dağıtım merkezine enerji verilirken, düşük riskli 46 adet binanın ise tesis yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaliteli ve kesintisiz elektrik arzı için çalıştıklarını bildiren Fırat EDAŞ ekipleri, “Depremin ilk gününden itibaren kentimizde yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Malatya’nın kesintisiz enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yatırım planımız çerçevesinde yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN