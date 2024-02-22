AK Parti İlçe Başkanından iddialara yanıt gecikmedi

Hakkında çıkan iddialara yanıt veren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Bu isim benzerliğinin önünü arkasını araştırmadan bu olayı yalan yanlış bir şekilde hemşehrilerimize anlatanları, bu olay üzerinden partimizi yıpratmaya çalışanları Allah’a havale ediyorum” dedi.

HERHANGİ BİR HAK SAHİPLİĞİNİN OLMADIĞINI BELİRTTİ

Bazı haber siteleri ve televizyon kuruluşlarında, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci’ye TOKİ kuralarında ev çıktığı iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialar hakkında konuşan Kahveci,

“Bazı haber siteleri ve televizyon kuruluşlarında ortaya atılan bu iddialar ile alakalı olarak, iddia sahibi arkadaşlarımızla görüşme gerçekleştirerek, durumun aslını kendilerine anlatmıştık. Fakat bugün gelinen noktada, bazı siyasi parti temsilcileri tarafından mesnetsiz bir şekilde seçim propagandası yapmak adına bu asılsız iddialar tekraren gündeme getirilmektedir. Sözde ahlaklı belediyecilik parolasıyla yola çıkan bu kişilerin, aslı astarı olmayan bu konu hakkında yalan söyleyerek vatandaşlarımızı kandırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Şahsımı yıpratmaktan ziyade, partimizi yıpratmaya çalışan bu kişilere milletimiz sandıkta en güzel cevabı verecektir. Tüm Malatya kamuoyu bilir ki TOKİ kuralarında çıkan ismin şahsımla herhangi bir ilgisi yoktur. Bu isim sadece bir benzerlikten ibarettir. Bu isim benzerliğinin önünü arkasını araştırmadan bu olayı yalan yanlış bir şekilde hemşehrilerimize anlatanları, bu olay üzerinden partimizi yıpratmaya çalışanları Allah’a havale ediyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yalanları söylerlerse söylesinler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde belirlemiş olduğumuz yüzde 85 çıtamıza ulaşmamıza engel olamayacaklar”

şeklinde konuştu.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci şu anda oturmuş olduğu evin ise az hasarlı olarak kayıtlarda mevcut olduğunu ve herhangi bir hak sahipliğinin olmadığını belirtti.

Kaynak: BÜLTEN