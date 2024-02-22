- Yaşam

Genç MAGİNDER’den öğrencilere ziyaret

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Genç MAGİNDER üyeleri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Doğanşehir ilçesinde Söğüt İlkokulu öğrencilerini yalnız bırakmadı. Deprem bölgesi Malatya’da birçok faaliyete imza atan Malatya Genç Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) bünyesinde oluşturulan Genç MAGİNDER üyeleri de sosyal sorumluluk projeleri ile faaliyetlerine devam ediyor.

Genç MAGİNDER’den öğrencilere ziyaret mask
Genç MAGİNDER’den öğrencilere ziyaret
Genç MAGİNDER’den öğrencilere ziyaret
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Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı ilçelerden olan Doğanşehir’in Söğüt Mahallesine giden Genç MAGİNDER ekibi Sertaç Özhüsrev öncülüğünde Söğüt İlkokulu’nda öğrencileri ziyaret ettiler.

Genç MAGİNDER’den öğrencilere ziyaret

“BU GÜZEL KALPLERE DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Burada anasınıfı öğrencileri ile bir araya gelen Özhüsrev ve yönetim kurulu üyeleri, öğrencilere bayramlık hediye çeki takdim etti. Ayrıca MAGİNDER Hanım Komisyon Başkanı Şahide Baran, Okul Öncesi Derneği projesi olan ‘Bilinçli Aile Bilinçli Toplum Projesi’ kapsamında velilere ‘Olağan Üstü Durumlarda Aile içi İletişim’ semineri verdi.

Genç MAGİNDER’den öğrencilere ziyaret

Proje kapsamında gönüllü olarak ekipte yer alan ‘Çitlembik Abla Eğlence Show’ ekibi de 130 öğrenciye eğlenceli saatler yaşattı. Genç MAGİNDER Başkanı Sertaç Özhüsrev, Kırsal mahallelerde ulaşılamayan birçok okul ve ailelerin olduğuna değinerek, “Bizler var olduğumuz sürece MAGİNDER ailesi olarak her daim sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında buralara ulaşmaya ve bu güzel kalplere dokunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Genç MAGİNDER’den öğrencilere ziyaret
 
Genç MAGİNDER’den öğrencilere ziyaret
 
Genç MAGİNDER’den öğrencilere ziyaret

Kaynak: BÜLTEN

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22 Şub 2024 - 15:19 Malatya- Yaşam

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