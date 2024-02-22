22 Şub 2024 - 15:01 - Gündem

Yıldırım’dan vahim iddia “Vali Bey’den notere kadar herkesi göreve davet ediyorum”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, kalıcı deprem konutları için çekilen kura sonuç listelerinin kamuoyu ile paylaşılması çağrısını yenileyerek, “Malatya’da halen çadırda yaşayan insanımız varken, konteynerlerde 120 bin Malatyalı yaşıyorsa, AK Parti ilçe başkanına TOKİ’den ev çıkması tesadüf mü?” dedi.