Yıldırım’dan vahim iddia “Vali Bey’den notere kadar herkesi göreve davet ediyorum”

Bilal Yıldırım,
“Şu anda anahtarını alıp da evine girecek olan Malatyalının sayısı 2 bini bulmuyor. Kura çekilen evlerin çoğunluğu Mayıs ve Haziran ayına kadar teslim edilemeyecek. Malatya bugüne kadar üvey evlat muamelesi gördü. Türkiye genelinde konut oranı yüzde 20, Malatya’da yüzde 7”
ifadelerini de kaydetti.
“HERKESİ GÖREVE DAVET EDİYORUM”
Malatya’da çadırda ve konteynerde yaşayan insanların olduğunun altını çizen Yıldırım,
“Malatya’da kalıcı deprem konutlarının kuralarını çektiler. Bir haftadır çağrıda bulunuyorum, bu kura listelerini kamuoyu ile paylaşın, kimler var. Kurada bir milletvekilinin amcası var. Bir de AK Parti ilçe başkanının kendisi var. İsim benzerliği değil, kura gerçekten AK Parti ilçe başkanına çıkmışsa eyvah, eyvah. Malatya’da halen çadırda yaşayan insanımız varken, konteynerlerde 120 bin Malatyalı yaşıyorsa, AK Parti ilçe başkanına TOKİ’den ev çıkması tesadüf mü? Malatya’da bu kurayı yapan vali beyden notere kadar herkesi göreve davet ediyorum. Aynı soy isimden ilçe başkanının 3-4 yakınının bulunması tesadüf müdür? Yine aynı şekilde bir AK Parti ilçe belediye başkan adayı ile aynı soy isimle 8-9 kişinin kuradan çıkması tesadüf müdür?”
dedi.
“EVİNE GİRECEK OLAN MALATYALININ SAYISI 2 BİNİ BULMUYOR”
Malatya’nın üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyen ve diğer şehirlerde teslim edilen konut sayısını bildiren Yıldırım,
“Bununla beraber bir de Malatya üvey evlat muamelesi görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl 2 Nisan’da televizyonda dedi ki, ‘Biz bir yılda toplamda 319 bin konut yapacağız.’ Şu ana kadar bunun yüzde 20’sini yaptılar. Ancak çoğunluğu nerede yapılıyor, yaklaşık 20 bin konut ile Adıyaman’da, Gaziantep’te 16 bin konut, Hatay’da 20 bin konutun üzerinde yapıldı, Kahramanmaraş’ta 20 binin üzerinde yapıldı. Malatya’da ise 6 bin konut yapıldı. O da 1, 2, 3 ve 4’üncü Etap diye anahtarlar dağıtıldı. Şu anda anahtarını alıp evine girecek olan Malatyalının sayısı 2 bini bulmuyor. Kura çekilen evlerin çoğunluğu Mayıs ve Haziran ayına kadar teslim edilemeyecek. Malatya bugüne kadar üvey evlat muamelesi gördü. Türkiye genelinde konut oranı yüzde 20, Malatya’da yüzde 7”
şeklinde konuştu.
“ADİL BİR ŞEKİLDE HİZMET ETMEK İÇİN SAHADAYIZ”
Yeniden Refah Partisi Kuluncak Belediye Başkan Adayı Mehmet Boyraz’ın seçim bürosunun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Yeniden refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım ve partililer katılım sağladılar.
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Malatya’nın merkezine ve bütün ilçelerine adil bir şekilde hizmet etmek için sahadayız. Bu seçimlerde bir değişim yapalım ve özlenen Refah Partili belediyelerini halkımızla buluşturalım. Bizim projelerimizin tamamı toplumun bütün kesimleri kapsıyor”
dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.