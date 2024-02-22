Kuaför Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Büyük çekişmeye sahne olan yarışmalarda Türk Milli Takımı, ‘Mevsimlerin dönüşümü’ adlı klasik kesim ile Avrupa Şampiyonluğu alarak büyük başarı elde etti.

İTALYA İKİNCİ MONTENEGRO ÜÇÜNCÜ OLDU

Yarışmada İtalya Milli Takımı 2’inci olurken Montenegro ise 3’üncü oldu. EUROCUP Türkiye Başkanı Gökhan Hamarat öncülüğünde takım kaptanlığını Erkan Engin’in yaptığı Milli Takım’da 2 kez dünya şampiyonu olan Malatyalı Şener Eroğlu ile birlikte, Selçuk Karamaça, Mehmet Doğan, İrem Gülüm, Onur Özden, Mehmet Kemal Kanat, Erdal Çelik, Remzi Gözmek, Serdar Koyun, Emrah Bilen, Harun Mencü Tekin ve Emir Özlü yer aldı.

Organizasyonda ayrıca bireysel yarışmada ise dereceye giren ekip ise şu isimlerden oluştu:

“Fre style 1. Mehmet Doğan (Şanlıurfa), Razor fade 1. Remzi Gözmek (Diyarbakır), Old schol 1. Mehmet Kemal Kanat (Hatay), Makas kesimi 1. Harun Mencütekin (İstanbul), Makeup 2. İrem Gülüm (Hatay), Razor Fade 2. Onur Özden (Aydın), Free Style 3. Emir Özlü (Bursa), Old scholl Fantastik 2. Erdal Çelik (Kocaeli), Old scholl Klasik 2. Serdar Koyun (Bursa)”

“KUPAYI DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERE İTHAF EDİYORUM”

2 kez Dünya Şampiyonluğu kazanan Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu, Tiran’da gerçekleşen yarışmada ekip olarak Avrupa Şampiyonluğu elde ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Türkiye’mizin bayrağını Arnavutluk’ta yine göklere çektik. Avrupa Şampiyonluk kupamı 6 Şubat’ta asrın felaketinde depremde hayatını kaybeden şehitlerimize ithaf ediyorum ve saygı, minnet ve dualar ile yâd ediyorum. Ayrıca başta Gökhan Hamarat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine Türkiye Berberler ve Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş'a da teşekkür ediyorum. Bundan sonra da en iyi şekilde Türkiye’mizi her alanda temsil edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN