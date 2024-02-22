Doğanşehir’de araç tarlaya savruldu 3 yaralı

Malatya’da direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Kelhalil Mevkiinde yaşanan kazada, H. A. (19) yönetimindeki 44 HT 594 plakalı araç ile Adıyaman’dan Malatya istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu.

Çevredekilerin kazayı görüp 112 Acil Servisi araması ile bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri araçta bulunan sürücü H. A. ile araçta bulunan yolcular H. İ. A. (18) ve B.C.T.’yi (18) olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı