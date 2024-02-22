“Göreve geldiğimizde tüm Malatyalıların başkanı olacağız”

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Arguvan ilçesinde programına esnafları ziyaret ederek başladı. İlçede kurulan pazar yerini dolaşan Sami Er’i Arguvanlılar karşıladı. AK Parti’nin Arguvan Belediye Başkan Adayı Burak Ateş ile CHP Adayı Ersoy Eren ve TİP adayı mevcut Başkan Mehmet Kızıldaş’ın seçim ofislerini ziyaret eden Sami Er, göreve geldiklerinde parti ayrımı yapmaksızın tüm ilçelere eşit hizmet götüreceklerinin altını çizdi.

“ARGUVAN’A DA HİZMET GÖTÜRDÜK”

Daha sonra seçim bürosu açılışına katılan Başkan Adayı Sami Er, burada yaptığı konuşmada geçmiş dönemde Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi sırasında Malatya’nın her bölgesini dolaştığını ve hizmet götürdüklerini hatırlatarak, “Malatya’yı avucumun içi gibi biliyorum. Malatya’nın ve ilçelerimizin potansiyelini biliyorum. Özellikle belediyecilik alanında tecrübe edinmiş bir kardeşinizim. Malatya’yı karış karış gezmiş birisi olarak Arguvan’a da hizmet götürdük” dedi.

“KİRACILAR VE DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA DA EV YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Malatya’nın geçen yıl 6 Şubat’ta yaşadığı asrın felaketinde ağır yara aldığını ifade eden Sami Er,

Hatay’dan sonra yıkımın en büyük olduğu ikinci il olan Malatya’yı yeniden ayağa kaldırmak adına gayret göstereceklerini dile getirdi. Adaylığın kendisine tevdi edilmesinden sonra ilk işinin TOKİ’ye gitmek olduğunu ve Malatya’daki işlerin son durumunu öğrendiğini belirten Er, “TOKİ’de görev almış birisi olarak hak sahiplerine evlerinin tamamının verilmesinden sonra fazladan konut üretimi yaparak kiracılar ve dar gelirli vatandaşlarımıza da ev yapmak için çalışacağız”

şeklinde konuştu.

“İŞİMİZ GÜCÜMÜZ MALATYA DİYORUZ”

Malatya’da görev yaptığı dönemde hedeflenen hizmetlerin 3-4 kat fazlasını yaptıklarına değinen Sami Er, bu dönemde göreve geldiklerinde hedeflenen hizmetlerin en az 10 kat fazlasını yapmayı planladıklarını söyledi. Arguvan ve diğer ilçelerde göreve geldikten sonra tüm köy ve yayla yollarına asfalt yapacaklarını sözlerine ekleyen Er,

“İşimiz gücümüz Malatya diyoruz. Elbette birinci önceliklerimiz depremin yaralarını sarmak olacak ama belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdüreceğiz”

ifadelerine yer verdi.

31 Mart akşamı halkın desteği ile göreve geldiklerinde parti gözetmeksizin her kesimin başkanı olacağını vurgulayan Belediye Başkan Adayı Sami Er,

“Allah nasip ederse göreve geldiğimizde tüm Malatyalıların başkanı olacağız. Adaletli bir hizmet anlayışımız olacak. Hizmete ihtiyaç duyan her bölgeye dini, dili, mezhebi, meşrebi fark etmeksizin hizmeti götüreceğiz. Kimsenin adamı değiliz, sadece Malatyalının adamıyız”

şeklinde konuştu.

“31 MART AKŞAMI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ”

Arguvan’da da hizmet ve işe alımlarda adaletli olacağının sözünü veren Sami Er, “Hiçbir akraba gözetmeden, yakın gözetmeden ihtiyaç sahibi kimse önceliğimiz bu olacak. Arguvan’dan Belediye Başkan Adayımız olan Burak kardeşimiz için de benim için de rekor bir oy bekliyoruz. Bunu da 31 Mart akşamı hep birlikte göreceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Arguvan Belediye Başkan Adayı Burak Ateş, Büyükşehir Adayı Sami Er’e bağlama hediye etti. Er, “Çok duygulandım, türkü diyarında böyle bir hediye almak beni ziyadesiyle çok mutlu etti. Arguvan her zaman hoşgörünün diyarı olmuştur” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve beraberindekiler daha sonra Arguvan’ın İsa Köy, Güngören, Kömürlük, Gökağaç, Göçeruşağı, Şotik ve Narmikan Mahallelerini ziyaret etti. Er, köylerin ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini belirterek göreve geldiklerinde buralardaki sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN