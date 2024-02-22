Vali Yazıcı’dan çarpıcı açıklama “Kötüye gidiyoruz”

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Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde öğretmenlere yönelik Yeşilay Farkındalık Programı düzenlendi.

Programda ilk konuşmayı Türkiye Yeşilay Cemiyeti Malatya Şubesi Başkanı Burak Ata yaptı. Ata, bağımlılıklardan nasıl kurtarılması gerektiğine dair eğitimler verileceğini vurgulayarak şu ifadelerini kullandı:

“Çok inandığım ve çoğu programda özellikle anlattığım bir düşüncem var ki o da hikayesi olan kişiler, hikayesi olan kurumlar, hikayesi olan binalar, hikayesi olan toplumlar ancak hayatta kalır. Bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bugüne kadar yapılan tüm eğitimlerden farklı bir formatta öğretmenlerimizin bağımlılıklara, Yeşilay’a çok daha farklı bir gözle bakacağı ve önümüzdeki aydan itibar Sayın Valimizin talimatlarıyla il Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinatıyla tüm okullarda çocuklara Yeşilay'ı, YEDAM'ı ve bağımlılıklardan nasıl kurtulacağımızı anlatacağımız önemli bir sürece gireceğiz. Bu en az deprem kadar en az terör kadar memleketimiz için vazgeçilmez ve acil uygulanması gereken bir plandır. Bugün burada insanı, Yeşilay'ı, bağımlılığı, hüznü, kederi, sevinci, mutluluğu, başarıyı, bazen başarısızlığı yani hayatın gerçeklerini konuşacağız.”

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONUNU KURULDU

Malatya İl Sağlık Müdürü Erhan Berk yaptığı konuşmada,

“Toplum sağlığında gençlerimizi çok ciddi tehdit eden bir bağımlılık durumuyla toplumumuz karşı karşıya kalıyor. Bu konuda özellikle son dönemde sanayileşmenin artmasıyla beraber artık sentetik maddelerin de devreye girmesi yine teknolojiyle beraber özellikle teknoloji bağımlılığının çocuklarımızı, gençlerimizi ve bizim ülkemizin geleceğini çok ciddi bir şekilde tehdit ettiğini biliyoruz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı olarak biz Yeşilay'ın bir iş ortağıyız. Hem kendilerine mekan konusunda hem sundukları hizmet konusunda bütün destekleri veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Biz 2024 yılı itibariyle 3 tane büyük ilçemizde de bağımlılıkla mücadele komisyonunu tahsis ettik. Battalgazi, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerimizde de varlıkla mücadele komisyonlarımız var. Sahada gençlerimizi, çocuklarımızı eğitirken özellikle özendirici bir şekle dönüşmemesi için konuşmalarımıza, yapacağımız uygulamalara çok dikkat etmemiz gerekiyor”

İfadelerini belirtti.

“İNSANIN AKLINI VE RUHUNU FELCE UĞRATAN SALGIN HASTALIKTIR”

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise,

“Bağımlılığın türü ne olursa olsun çağının insanın aklını ve ruhunu felce uğratan salgın hastalıktır. İnsanı, bedeni ile ihtiyaçlarının kölesi haline getirir. Çağımız insanının büyük bir kesiminin bağımlı olduğumu görmekteyiz. İnsanlar alışverişe, estetik operasyonlara, yiyeceklere, bilgisayar oyunlarına, sosyal medyaya, dizilere, platformlara bağımlı hale gelmiş bulunmaktadırlar. Hiçbir bağımlılığı bir diğerine tercih edilecek durumda değiliz. İnsanın iradesini elinden alan bu davranışların daha az tehlikelisi de yoktur. Fakat madde bağımlılığı elbette hayatların ışığını söndüren en trajik bağımlılıkların başında gelmektedir. Üstat Necip Fazıl'ın deyimiyle, zifiri karanlıkta, ak sütün içindeki ak bir kılı fark edecek kadar keskin bir gençliğe muhtacız. Tam da burada bu neslin yetişmesinde kıymetli öğretmenlerimizin vazifesi de pek mühimdir. Rehber öğretmenlerimiz tarihin en zor sürecini yaşamakta olan kentimizde öğrenci ve velilerimizin yanında hizmetinde olmuş ve olmaya devam edeceklerdir. Bağımlılıkla mücadelede psikososyal çalışmalarda, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde aktif rol alan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum”

ifadelerini kullandı.

“ÇAĞIMIZIN PROBLEMLERİNDEN BİR TANESİ BAĞIMLILIK”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı konuşmasında,

“Çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi bağımlılık. Tek çeşit bağlılık değil, ne yazık ki gelişim, değişim, dönüşümün önümüze getirdiği yeni bağımlı türleri de oluşmaya başladı. Uyuşturucu başta olmak üzere keyif verdiği şeklinde ifade edilen ama insan sağlığını gerçekten çok kötü etkileyen, bağımlı hale getiren, bütün değerlerini yok eden bağımlılıklarla mücadele konusunda bizlere burada bulunan herkese öncelikli görev düştüğünü değerlendiriyorum. Öncelik olarak anne babanın görevidir. Evlatlarının yetiştirilmesi, doğruyu yanlışı öğretmesi, keyif verdiği ifade edilen alkole ya da diğer uyuşturuculara kadar bunlarla buluşmaması, tanışmaması için yapılacak ilk eğitim anne baba tarafından yapılmalı. Anne babadan sonra öğretmenlerimizin ana görevi olduğunu düşünüyorum. Günümüz itibariyle anne babanın evladıyla vakit geçirme süresinin her geçen gün kısaldığını gördükçe, kadınlarımızın da iş hayatına girdiği ve her geçen gün sayılarının arttığını gördükçe, annenin çocuğuyla geçirdiği vaktin azaldığını gördükçe, öğretmen arkadaşlarımın çocuklarımızla ilgili sorumluluğunun daha da arttığını değerlendirmekteyim”

ifadelerini kullandı.

“BAĞIMLILIKTAN KURTARMA ORANLARIMIZ ÇOK DÜŞÜK”

“Bağımlılıkla mücadele konusunda ne olursunuz çocuklarınızı bu illetle buluşturmamaya, bu illetle tanıştırmamaya mücadele edin” diyen Vali Yazıcı,

“Bu yanlışla bu sıkıntılı maddelerle çocuklar, gençler buluştuktan, tanıştıktan ve bağımlı hale geldikten sonra o bağımlılıktan kurtarma oranlarımız çok düşük. Bu Türkiye'ye has bir şey de değil. Bir bağımlıyı 6 ay, bir sene, iki sene tedavi ediyoruz. Büyük bir çoğunluğu tekrar geliyor. Bir sürü para harcıyoruz. Zaman harcıyoruz. Bir sürü sağlık çalışanı aylarca uğraşıyor. Sonuç hiç? Olmuyor, o çevreden kopamıyor”

dedi.

“BU NESLİ SİZE TESLİM ETTİK”

Yazıcı,

“Uğruna can verilecek tek canlı evlatlarımızdır. Bu şehrin en kıymetli canlıları siz öğretmenlere emanet. Emanetinize sahip çıkın. Uyuşturucu konusunda çok kötü gelişmeler var. Çok kötüye gidiyoruz, sentetikler üretiliyor, daha kolay ulaşılıyor. Arkadaşlar rakamlar dünyada da çok iyi değil. Bağımlı, tedavi almış, yıllar geçmiş bir iki yıl içerisinde geri dönüşü çok yüksek. O yüzden bir kez daha söylüyorum, bu illetle çocuklarımızın buluşmaması, tanışmaması adına ne yaparsınız, nasıl yaparsınız onu bilmem. Ama bunu dertlenirseniz, bunu dert edinirseniz ben inanıyorum ki bu salondaki başta rehber öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin bunu büyük oranda engelleyebileceğine inanıyorum. Size güveniyoruz. Bu nesli size teslim ettik. Malatya'mızın en kıymetli, uğruna can verilecek canlılarınız size emanet ettik. Emanetimize sahip çıkınız ve geleceğe hazırlanırken Türkiye yüzyılında gelecekte büyük hedefleri olan Türk devletinin Türk milletini oluştururken başta bu lanet olası bağımlılıkla ifade ettiğimiz kötü alışkanlığın oluşmaması ve daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye için uyuşturucu belasıyla uğraşmayan bir Türkiye'yi hayal edelim”

şeklinde konuştu.