22 Şub 2024 - 13:25- Gündem G:

Son dakika! Malatya'da deprem mi oldu?

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bugün saat 13.16 sularında yerin 2.3 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Malatya'da deprem mi oldu? mask
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bugün saat 13.16 sularında yerin 2.3 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün saat 13.16 sularında merkez üssü Doğanşehir-Begre ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Açıklanan verilere göre deprem yerin 2.3 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

AFAD verilerine göre ise Doğanşehirde meydana gelen depremin yerin 12 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

 
 
 
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22 Şub 2024 - 13:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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