Doğu ve Güney Anadolu SMMM Odaları Toplantısı Malatya’da yapıldı

Toplantıya Türmob Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Genel Sekreteri Yahya Arıkan ve Türmob Kurul Üyeleri ile Platforma dahil Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ-Bingöl, Gaziantep, Malatya, Mardin-Şırnak, Muş, Şanlıurfa, Van-Ağrı-Hakkari Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanları ve Kurul Üyeleri ile Platform Kurucu başkanı ve Önceki Dönem Malatya SMMMO Başkanı YMM Mustafa Bahadır Altaş ve önceki dönem Malatya SMMMO Başkanı SMMM Nuh Boyraz’ın yanı sıra Deprem bölgesi illerinden Adana SMMMO Başkanı Güney Yılmaz, Hatay SMMMO Başkanı Jale Marufoğlu, İskenderun SMMMO Başkanı İbrahim Kaynar, Kahramanmaraş SMMMO Başkanı Abdullah Kalın konuk olarak katıldı.

“KAYIPLARIMIZ İÇİN ÜZÜNTÜMÜZ DİNMEK BİLMİYOR”

Toplantı için Malatya gelen Türmob Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Genel Sekreteri Yahya Arıkan Ve Türmob Kurul Üyeleri önce Malatya Yakınca’da bulunan Mali Müşavirler Konteyner İş Merkezi’nde depremden etkilenen ve faaliyetine burada devam etmek zorunda kalan meslek mensupları ile bir araya geldiler. Burada konuşan Emre Kartaloğlu “Acılarımız ve sorunlarımız büyük kayıplarımız için üzüntümüz dinmek bilmiyor. Bizler Türmob olarak depremin ilk gününden bugüne kadar sizlerin yanında olmaya çalıştık bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bulunduğunuz şartlar artında mesleği icra etmenizin ne kadar zor olduğunu biliyor ve görüyoruz. Yakın zamanda sona erecek olan Mücbir sebep halinin devamı için bakanlık nezdinde girişimlerde bulunuyoruz” dedi.

“BİZ BU KONUDA GEREKLİ UYARILARI YAPTIK”

Malatya Anemon otelde yapılan ve sekreterya görevi Malatya SMMMO Başkanı Serdar Böke tarafından üstlenilen 58’inci Doğu Ve Güneydoğu Anadolu SMMMO Platform Toplantısında konuşan Türmob Genel Başkanı Emre Kartaloğlu “Yakın zamanda sona erecek mücbir sebep halinin uzatılması konusunda hazine ve maliye bakanlığı nezdinde yapmış oldukları girişimlerde üzülerek belirtmek isterim Malatya ve Kahramanmaraş da organize sanayi bölgelerinde alınacak birikmiş vergiler için sürenin uzatılmasına sıcak bakılmıyor. 2024 Yılında uygulanacak olan enflasyon düzeltmesi uygulaması iş dünyasına yeni vergi yükü getirecektir. Biz bu konuda gerekli uyarıları yaptık enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması konusundaki taleplerimizi bakanlığa ilettik” dedi.

SMMM RUHSATI ALMAYA HAK KAZANAN MESLEK MENSUPLARINA RUHSATLARI VERİLDİ

Toplantıda da konuşan Malatya SMMMO Başkanı Serdar Böke deprem bölgesinde enflasyondan kaynaklı haksız rekabet sorunları ve çözüm önerileri ile 2023 yılına uygulanarak başlayacak olan enflasyon düzeltme işleminin ekonomiye olumsuz etkilerine dikkat çekerek bu konuda tüm tarafların birlikte hareket etmesi gerektiği vurguladı. Toplantıya katılım sağlayan konuklara günün anısına plaket takdim edildi.

Toplantının sonunda Türmob tarafından açılan SMMM yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayarak Malatya’da 2023 Yılında SMMM Ruhsatı almaya hak kazanan meslek mensuplarına ruhsatları Türmob Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Genel Sekreteri Yahya Arıkan ve Malatya SMMMO Başkanı Serdar Böke tarafından verildi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı alan yeni üyelerin isimleri ise, “Abdulkerim Karaköse, Cebrail Soysal, Gamze Şentürk Karvar, Hacı Mehmet Yakut, Kaya Yılmaz, Serhat Onur Kaplan, Sibel Toprak, Sinan Akman, Umut Uğraş Gürbüz, Yasemin Algan, Yılmaz Taş, Yusuf Şişman” olarak belirtildi.

Kaynak: BÜLTEN