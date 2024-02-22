Sivas dikkat! 4 ilçe etkilenecek

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ. (ÇEDAŞ) tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Sivas’ta:
“Yarın 12.00-12.30 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Gazi Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Suşehri ilçesine Bağlı Şerefiye Atatürk Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi bölgesine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yalanı Köyü, İğdecik Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Akraz Çiftliği bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.