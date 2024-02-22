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Sivas dikkat! 4 ilçe etkilenecek

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Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ. (ÇEDAŞ) tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Sivas dikkat! 4 ilçe etkilenecek mask
Sivas dikkat! 4 ilçe etkilenecek
Sivas dikkat! 4 ilçe etkilenecek
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Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ. (ÇEDAŞ) tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Sivas dikkat! 4 ilçe etkilenecek

ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Sivas’ta:

“Yarın 12.00-12.30 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Gazi Köyü bölgelerine,

Sivas dikkat! 4 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Suşehri ilçesine Bağlı Şerefiye Atatürk Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi bölgesine,

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yalanı Köyü, İğdecik Köyü bölgelerine,

Sivas dikkat! 4 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Akraz Çiftliği bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Sivas dikkat! 4 ilçe etkilenecek

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22 Şub 2024 - 12:24 Sivas- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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