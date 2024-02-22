Mardin ve ilçeleri yarın dikkat

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Savurkapı, Cevizpınarı, Yalım, Kabala, Gül, Karşıyaka, Şirinevler, Tepebaşı, Sancar, Uzunköy, Bahçebaşı, Medrese, Şar, Çabuk, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere, Cumhuriyet, Diyarbakır Kapı, Savurkapı, Kayacan bölgelerine,
Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Safa bölgesine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Böğrek, Ballı, Dumluca, Alagöz, Çukursu, Düztaş, Hisaraltı, Demirli, Aydınlar, Kuruçay, Şahverdi, Dikmen, Derinsu, Üçtepe, Subaşı, Pirinçli, Denktaş, Ahmetli, Hayırlı, Alibey, Cevizpınar bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Yoncalı, Çakır, Ülker, Bektaş, Cantaşı, Yarımca, Büyükboğaziye, Çıplak, Beşik, Küçükboğaziye, Çetinkaya, Mezopotamya, Yurtderi, Yamanlar, Hacıyusuf, İkikuyu, Arakapı, Uzunkaya, Damlalı, Beşdeğirmen, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Arıklı, Yumrutaş, Tosunlu, Karaburun, Düğürk, Kalaycık, Demet, Akça, Yalınkılıç, Yaşarköy, Altıntoprak, Çamlıdere, Tanrıverdi, Şenyurt, Akyüz, Fındıktepe, Tepebaşı Yolüstü, Kengerli, Alemdar, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Sanayi, Akyazı, Işıklar, Sandıklı, Altıntoprak, Akyüz, Arıtepe, Günlüce, Akalın, Karakuyu, Halkalı, Yeşiller, Barış, Dikmen, Başak, Yoncalı, Çakır, Çanaklı, Otluk, Konuklu, Alakuş, Yumurcak, Ülker, İkizler, Bektaş, Başak, Demirci, Yaylım, Hakverdi, Yayıklı, Ülker, Katarlı, Bektaş, Cantaşı, Yarımca, Büyükboğaziye, Çıplak, Tarlabaşı, Otluk, Beşik, Küçükboğaziye, Çetinkaya, Körsu, Kaynarca, Tıraşlı, Yamaç, Küplüce, Kayapınar, Kırkkuyu, Bozhöyük, Alakuş, Ersoylu, Dunaysır, Belli, Yurtözü, Sarıca, Gözlüce, Yaşarköy, Kengerli, Sevimli, Akziyaret, Işıkören, Yolaldı, Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Çınarcık, Şahkulubey, Yenikent, Koçhisar, Turgut Özal, Selahattin Eyyubi, Atatürk, Işıklar, Beşevler, Yenimahalle, Tepebaşı, Harmandüzü, Altıntoprak, Çamlıdere, Tanrıverdi, Çitlibağ, Ortaköy, Aslanlı, Şenyurt, Doyuran, Cumhuriyet, Kocalar, Akyüz, Haznedar, Akalın, Çaybaşı, Koçlu, Eşme, Halkalı, Fındıktepe, Kahraman, Zergan, Ersoylu, Dunaysır, Belli, Yurtözü, Sarıca, Gözlüce, Yaşarköy, Kengerli, Sevimli, Akziyaret, Işıkören, Yolaldı, Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Çınarcık, Şahkulubey, Yenikent, Koçhisar, Turgut Özal, Selahattin Eyyubi, Atatürk, Işıklar, Beşevler, Yenimahalle, Tepebaşı, Harmandüzü, Çamlıdere, Çitlibağ, Ortaköy, Cumhuriyet, Kocalar, Haznedar, Akalın, Çaybaşı, Koçlu, Eşme, Kahraman, Zergan bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Yunus Emre, Budaklı, Sanayi, Bağlar, Akçakaya, Işıklar, Yolbaşı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Çağlar, Bahçebaşı, Değirmencik, Güneli, Günyurdu, Balaban, Hasantepe, Çilesiz, Demirtepe, Mor-Yakup, Beylik, Eskihisar, Duruca, Kayadibi, Kantar, Tepeüstü, Odabaşı, Yerköy, Sınırtepe, Girmeli, Nergizli, Tepealtı, Yolbilen, Çiğdem, İkiztepe, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ, 8 Mart, Taşlıburç, Bahçebaşı, Kalecik, Düzce, Gürün, Tepeören, Dirim, Görentepe, Açıkyol, Çalı, Yerköy, Sınırtepe, Çiğdem, İkiztepe, Yazyurdu, Yeşilkent bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.