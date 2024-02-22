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Şırnak'ta 5 ilçeye uyarı geldi!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak'ta 5 ilçeye uyarı geldi! mask
Şırnak'ta 5 ilçeye uyarı geldi!
Şırnak'ta 5 ilçeye uyarı geldi!
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DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

Şırnak'ta 5 ilçeye uyarı geldi!

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Gülyazı bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Toptepe, Yeni (Merkez), Bahçelievler (Merkez) bölgelerine,

Şırnak'ta 5 ilçeye uyarı geldi!

Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Eğrikonak, Şehit Harun Boy, Cumhuriyet (Çalışkan), Birlikköy, Selçik, Kösreli, Yolağızı, Boğaz, Yeni, Vatan, Atatürk, Fatih, Cumhuriyet (Merkez), Nuh, Yeşiltepe, Cudi, Yenişehir, Cumhuriyet (Çalışkan), Selçik, Kösreli, Boğaz, Vatan, Atatürk, Fatih bölgelerine,

Şırnak'ta 5 ilçeye uyarı geldi!

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Yazman, Yarbaşı, Dirsekli, Yeni(Merkez) bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Çatal, Kuştepe, Kurtuluş, Dirsekli, Vatan, Koçbeyi, Akçay, Belkis, Kavuncu, Kayaboyun, Boğaz, Yeni(Kasrik), Çavuşhan, Aşağı, Bahçelievler(Kasrik), Kızılsu, Çanaklı, Sur, Cudi, Kuştepe, Caferi Sadık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Şırnak'ta 5 ilçeye uyarı geldi!

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22 Şub 2024 - 12:22 Şirnak- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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