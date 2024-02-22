Şırnak'ta 5 ilçeye uyarı geldi!

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Gülyazı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Toptepe, Yeni (Merkez), Bahçelievler (Merkez) bölgelerine,
Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Eğrikonak, Şehit Harun Boy, Cumhuriyet (Çalışkan), Birlikköy, Selçik, Kösreli, Yolağızı, Boğaz, Yeni, Vatan, Atatürk, Fatih, Cumhuriyet (Merkez), Nuh, Yeşiltepe, Cudi, Yenişehir, Cumhuriyet (Çalışkan), Selçik, Kösreli, Boğaz, Vatan, Atatürk, Fatih bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Yazman, Yarbaşı, Dirsekli, Yeni(Merkez) bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Çatal, Kuştepe, Kurtuluş, Dirsekli, Vatan, Koçbeyi, Akçay, Belkis, Kavuncu, Kayaboyun, Boğaz, Yeni(Kasrik), Çavuşhan, Aşağı, Bahçelievler(Kasrik), Kızılsu, Çanaklı, Sur, Cudi, Kuştepe, Caferi Sadık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.