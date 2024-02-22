22 Şub 2024 - 12:22 - Gündem

Şırnak'ta 5 ilçeye uyarı geldi!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…