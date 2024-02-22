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Elazığ ve Bingöl için uyarı geldi

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl için uyarı geldi mask
Elazığ ve Bingöl için uyarı geldi
Elazığ ve Bingöl için uyarı geldi
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FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi bölgesine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Rüstem Paşa Mahallesi, Sarayatik Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Çarşı Mahallesi bölgelerine,

Elazığ ve Bingöl için uyarı geldi

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Camii Kebir Mahallesi bölgesine,

Yarın 13.30-16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi, Olgunlar Mahallesi, Nail Bey Mahallesi, Kültür Mahallesi, Yeni Mahallesi, Üniversite Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl için uyarı geldi

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Garip Köyü, Kılçadır Köyü, Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii, Yamaç Köyü, Dişbudak Köyü, Gökdere Köyü Merkez Mevkii, Gürpınar Köyü, Olukpınar Köyü, Yumaklı Köyü Damcık Mezra bölgelerine,

Elazığ ve Bingöl için uyarı geldi

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Topağaçlar Köyü, Döşlüce Mahallesi, Doğankaya Köyü, Kamışgölü Köyü, Gökçeli Köyü, Karaçubuk Köyü, Demiroluk Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Kozlu Köyü, Erler Köyü, Boyalı Köyü, Erbaşlar Köyü, Doluçay Köyü, Sarıdibek Köyü, Dolutekne Köyü, Altınevler Köyü, Çamlıca Köyü, Kabaçalı Köyü, Sütlüce Köyü, Elmaağaç Köyü, Çatma Köyü, Ayvadüzü, Köyü, Aktaş Köyü, Çevreli Köyü, Mercan Köyü, Kaynakdüzü Köyü, Elmadüzü Köyü, Topağaçlar Köyü, Döşlüce Mahallesi, Doğankaya Köyü, Kamışgölü Köyü, Gökçeli Köyü, Karaçubuk Köyü, Demiroluk Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Kozlu Köyü, Erler Köyü, Boyalı Köyü, Erbaşlar Köyü, Doluçay Köyü, Sarıdibek Köyü, Dolutekne Köyü, Altınevler Köyü, Çamlıca Köyü, Kabaçalı Köyü, Sütlüce Köyü, Elmaağaç Köyü, Çatma Köyü, Ayvadüzü Köyü, Aktaş Köyü, Çevreli Köyü, Mercan Köyü, Kaynakdüzü Köyü, Elmadüzü Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl için uyarı geldi

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22 Şub 2024 - 12:19 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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