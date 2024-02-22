- Yaşam

Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

ABONE OL Google News Sayfamız

Sinema, izleyicilere stresli günlük yaşamlarından uzaklaşma ve eğlenme fırsatı sunar. Bir film izlerken, izleyici kendini anlatılan hikâyenin içerisine kaptırabilir. Aynı zamanda izleyici sinema sanatı yoluyla ifade edilen duyguları, fikirleri ve estetikleri deneyimleme şansı elde eder. Peki, güncel olarak sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Vizyonda hangi filmler var?

Bu hafta vizyonda hangi filmler var mask
Bu hafta vizyonda hangi filmler var
Bu hafta vizyonda hangi filmler var
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sinema, izleyicilere stresli günlük yaşamlarından uzaklaşma ve eğlenme fırsatı sunar. Bir film izlerken, izleyici kendini anlatılan hikâyenin içerisine kaptırabilir. Aynı zamanda izleyici sinema sanatı yoluyla ifade edilen duyguları, fikirleri ve estetikleri deneyimleme şansı elde eder. Peki, güncel olarak sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Vizyonda hangi filmler var?

Güncel olarak sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Vizyonda hangi filmler var? Hangi filmler vizyona girdi? İşte Şubat ayında vizyona giren veya girecek olan filmler:

Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

KRAL ŞAKİR: DEVLER UYANDI

Güncel olarak sinema salonlarında izleyiciyle buluşan film, çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Filmin konusu ise şu şekilde belirtiliyor:

“Ünlü bir teknoloji firması, elektronik cihazların mobil hale gelip, yapay zekâ ile hareket edebildikleri bir sistem geliştirir. Şakir ve ailesi, şirketin yaptığı ürünlerin hayranıdır. Yıllar önce teknoloji şirketinin sahibi olan Harun, Şakir'in babaannesi Seniha'nın düzenlediği keşif gezilerinde tarihler öncesine ait olan bir taş keşfeder”

Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

HATIRAN YETER

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği filmde Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin gibi oyuncular yer alıyor. Bir dram filmi olan Hatıran Yeter filmi bu hafta sinemalarda izlenebilir. Filmin konusu ise, “Adem ile Zehra, kaçarak evlenmek zorunda kalan bir çiftir. Baha adını verdikleri bir oğulları, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı sonucu işitme yetisini kaybeder. Çocukluğu yaşıtlarına göre oldukça zorlu geçen ve yalnız kalan Baha'nın hayatı kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır” olarak belirtiliyor.

Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

LOHUSA

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu komedi filminin oyuncuları ise Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan olarak karşımıza çıkıyor. Film yeni bir anne ve babanın 40 günlük komik hikâyelerini anlatıyor.

Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

RAFADAN TAYFA 4: HAYRİMATÖR

Çocukların büyük ilgi gösterdiği bilinen bu filmde, Ajan ve adamları tarafından kontrolden çıkarılmış olan Hayrimatör’ü kurtarmak için bir araya gelen Rafadan Tayfa ekibinin hikâyesi anlatılıyor.

Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2

Daha önce de çekilen Ölümlü Dünya filminin devamında ekip yine birbirinden eğlenceli olaylar yaşıyor. Yönetmen koltuğunda yeniden Ali Atay’ı gördüğümüz komedi filminin kadrosunda ise Feyyaz Yiğit Çakmak, Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak gibi isimler yer alıyor.

ZAFERİN RENGİ

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği filmde Kubilay Aka, Timuçin Esen, Nejat İşler gibi sevilen isimler yer alıyor. Film tarihi olaylara değinerek, 1919 yıllarında Anadolu’da başlayan direnişi ve General Harington Kupası spor başarısının etrafında şekilleniyor.

Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

MADAME WEB

Fantastik bir aksiyon filmi olan Madame Web, bir Amerikan yapımı ve yönetmenliğini S.J. Clarkson yapıyor. Süper kahramanlara evrilecek üç genç kadının hikâyesini konu alacak film fantastik tür sevenler için tercih edilebilir.

 
 

Kaynak: Haber Merkezi

# vizyonda hangi filmler var, son dakika, vizyondaki filmler, kral şakir Develer uyadı, Hatıran Yeter, Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin, Aytaç Şaşmaz, Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan, lohusa filmi, rafadan tayfa 4 hayrimatör, Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit Çakmak, İrem Sak, ölümlü dünya 2 filmi, Kubilay Aka, Timuçin Esen, Nejat İşler, zaferin rengi, S.J. Clarkson, Madame Web, Madame Web filmi

22 Şub 2024 - 12:11 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL