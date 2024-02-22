Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

Sinema, izleyicilere stresli günlük yaşamlarından uzaklaşma ve eğlenme fırsatı sunar. Bir film izlerken, izleyici kendini anlatılan hikâyenin içerisine kaptırabilir. Aynı zamanda izleyici sinema sanatı yoluyla ifade edilen duyguları, fikirleri ve estetikleri deneyimleme şansı elde eder. Peki, güncel olarak sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Vizyonda hangi filmler var?

Güncel olarak sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Vizyonda hangi filmler var? Hangi filmler vizyona girdi? İşte Şubat ayında vizyona giren veya girecek olan filmler:

KRAL ŞAKİR: DEVLER UYANDI

Güncel olarak sinema salonlarında izleyiciyle buluşan film, çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Filmin konusu ise şu şekilde belirtiliyor:

“Ünlü bir teknoloji firması, elektronik cihazların mobil hale gelip, yapay zekâ ile hareket edebildikleri bir sistem geliştirir. Şakir ve ailesi, şirketin yaptığı ürünlerin hayranıdır. Yıllar önce teknoloji şirketinin sahibi olan Harun, Şakir'in babaannesi Seniha'nın düzenlediği keşif gezilerinde tarihler öncesine ait olan bir taş keşfeder”

HATIRAN YETER

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği filmde Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin gibi oyuncular yer alıyor. Bir dram filmi olan Hatıran Yeter filmi bu hafta sinemalarda izlenebilir. Filmin konusu ise, “Adem ile Zehra, kaçarak evlenmek zorunda kalan bir çiftir. Baha adını verdikleri bir oğulları, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı sonucu işitme yetisini kaybeder. Çocukluğu yaşıtlarına göre oldukça zorlu geçen ve yalnız kalan Baha'nın hayatı kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır” olarak belirtiliyor.

LOHUSA

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu komedi filminin oyuncuları ise Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan olarak karşımıza çıkıyor. Film yeni bir anne ve babanın 40 günlük komik hikâyelerini anlatıyor.

RAFADAN TAYFA 4: HAYRİMATÖR

Çocukların büyük ilgi gösterdiği bilinen bu filmde, Ajan ve adamları tarafından kontrolden çıkarılmış olan Hayrimatör’ü kurtarmak için bir araya gelen Rafadan Tayfa ekibinin hikâyesi anlatılıyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2

Daha önce de çekilen Ölümlü Dünya filminin devamında ekip yine birbirinden eğlenceli olaylar yaşıyor. Yönetmen koltuğunda yeniden Ali Atay’ı gördüğümüz komedi filminin kadrosunda ise Feyyaz Yiğit Çakmak, Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak gibi isimler yer alıyor.

ZAFERİN RENGİ

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği filmde Kubilay Aka, Timuçin Esen, Nejat İşler gibi sevilen isimler yer alıyor. Film tarihi olaylara değinerek, 1919 yıllarında Anadolu’da başlayan direnişi ve General Harington Kupası spor başarısının etrafında şekilleniyor.

MADAME WEB

Fantastik bir aksiyon filmi olan Madame Web, bir Amerikan yapımı ve yönetmenliğini S.J. Clarkson yapıyor. Süper kahramanlara evrilecek üç genç kadının hikâyesini konu alacak film fantastik tür sevenler için tercih edilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi