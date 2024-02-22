Konya dikkat! 25 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Konya’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından Konya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte uygulanacak olan kesintiler ve detayları:

“23.02.2024 11:00 - 23.02.2024 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Ahırlı ilçesine bağlı Bademli, Kuruçay, Merkez Mahallelerine,

23.02.2024 09:00 - 23.02.2024 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Beyşehir ilçesine bağlı Yunuslar mahallesine,

23.02.2024 11:00 - 23.02.2024 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Bozkır İlçesine bağlı Sorkun mahallesine,

23.02.2024 09:00 - 23.02.2024 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Çeltik ilçesine bağlı Selçuk mahallesine,

23.02.2024 10:00 - 23.02.2024 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra mahallesine,

23.02.2024 14:00 - 23.02.2024 16:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü mahallesine,

23.02.2024 10:00 - 23.02.2024 11:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Derebucak ilçesine bağlı Göynem mahallesine,

23.02.2024 09:00 - 23.02.2024 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Doğanhisar ilçesine bağlı Konakkale mahallesine,

23.02.2024 09:30 - 23.02.2024 10:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Hortu, Pınargözü, Kargacı, Servili mahallelerine,

23.02.2024 12:00 - 23.02.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu mahallesine,

23.02.2024 09:00 - 23.02.2024 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Hadim ilçesine bağlı Küplüce, Umurlar mahallelerine,

23.02.2024 10:00 - 23.02.2024 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Hadim İlçesine bağlı Bademli mahallesine,

23.02.2024 09:30 - 23.02.2024 11:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Halkapınar ilçesine bağlı Osmanköseli mahallesine,

23.02.2024 09:30 - 23.02.2024 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Ilgın ilçesine bağlı Fatih mahallesine,

23.02.2024 09:00 - 23.02.2024 10:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mescit Mahallesine,

23.02.2024 09:00 - 23.02.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Karapınar Apak Mahallesine,

23.02.2024 09:00 - 23.02.2024 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Karatay ilçesine bağlı Erler, Saraçoğlu mahallelerine,

23.02.2024 10:00 - 23.02.2024 11:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Karatay ilçesine bağlı Kızılören mahallesine,

23.02.2024 11:00 - 23.02.2024 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Karatay ilçesine bağlı Beşağıl mahallesine,

23.02.2024 09:00 - 23.02.2024 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Kulu ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesine,

23.02.2024 09:15 - 23.02.2024 14:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Kulu ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesine,

23.02.2024 09:00 - 23.02.2024 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Meram ilçesine bağlı Uzunharmanlar mahallesine,

23.02.2024 09:00 - 23.02.2024 12:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Sarayönü ilçesine bağlı Başhüyük, Yukarı mahallelerine,





23.02.2024 14:00 - 23.02.2024 14:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Sarayönü ilçesine bağlı Batı İstasyon Saraç Mahallelerine,

23.02.2024 14:00 - 23.02.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Selçuklu ilçesine bağlı Akşemsettin, Esenler, Hocacihan mahallelerine,

23.02.2024 10:00 - 23.02.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Seydişehir ilçesine bağlı Çavuş, Taraşcı mahallelerine,

23.02.2024 09:00 - 23.02.2024 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Tuzlukçu ilçesine bağlı Koraşı mahallesine,

23.02.2024 11:00 - 23.02.2024 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Yalıhüyük ilçesine bağlı Arasöğüt, Aşağı, Yukarı mahallelerine,

23.02.2024 10:00 - 23.02.2024 11:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Yunak İlçesine bağlı Saray Mahallerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”