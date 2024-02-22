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“Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz”

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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Tayvan Büyükelçiliği iş birliğiyle ‘Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi’ kapsamında Malatya’daki engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldığı bilgisi verildi.

“Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz” mask
“Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz”
“Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz”
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“Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi” çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunan Tokat Ailesinin 16 yaşındaki oğlu Fahrettin Tokat’a akülü tekerli sandalyesi Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay tarafından teslim edildi.

“Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz”

HAYATLARI KOLAYLAŞACAK

Kaynarca Konteyner Kentte yaşayan Tokat Ailesi, emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ederek, Fahrettin’in bundan sonraki hayatının daha da kolaylaşacağını ve istediği zaman dışarı çıkıp arkadaşlarının yanına gidebileceğini söyledi.

“Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz”

Projenin detaylarından bahseden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, “Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Tayvan Büyükelçiliği ve Belediyemiz işbirliğinde yürütülen proje kapsamında engelli vatandaşlarımız için hem akülü hem de manuel araçlarımız ile ilgili dağıtım programları gerçekleştiriyoruz. Bugün de Fahrettin kardeşimize akülü aracını teslim ettik. Fahrettin kardeşimizin güle güle kullanmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte bizlere katkıları olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonuna ve Tayvan Büyükelçiliğine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz”

“ENGELLİ ARACIM OLMADIĞI İÇİN DIŞARI ÇIKAMIYORDUM”

Akülü tekerlekli sandalyesini alan Fahrettin Tokat, artık istediği gibi dışarıya çıkabileceğini belirterek projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Tokat, “Beni çok mutlu ettiler. Engelli aracım olmadığı için dışarı çıkamıyordum ve bu durumdan dolayı da çok sıkılmıştım. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ayrıca Selahattin Başkanıma da çok teşekkür ediyorum” kelimelerine yer verdi.

 

Kaynak: BÜLTEN

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22 Şub 2024 - 11:27 Malatya- Gündem

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