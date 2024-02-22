Kayseri ve Niğde dikkat! Tek tek açıklandı

KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Salur Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Musahacılı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Yenice, Hoşça, Çukuryurt, Satı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ne,

Yarın 11.15 ila 15.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı İmirzaağa Mahallesi’ne,

Yarın 12.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 15.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Bakarcak Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 16.30 saatleri arasında Melikgazi / Hacılar ilçesine bağlı Altınoluk, Eğribucak, Yeniköy, Beğendik mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi bölgesine,

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Çayır Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Han Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Saray Mahallesi, Zafer Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kemerhisar Beldesi, Kemer Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Kula Köyü, Bahçe Mevkii, Köyaltı Mevkii, Yukarı Mevki bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güllüce Köyü’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kayırlı Köyü; İnönü Mevkii bölgelerine,

Yarın 14.00 ila 15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi, Yeni Mahallesi, Efendibey Mahallesi, Güllüce Köyü bölgelerine,

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 16.30 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şahinali Mahallesi, Şahsüleyman Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Çövek Mahallesi, Hacıbekirli Köyü, Kemalpaşa Mahallesi, Şeyhömerli Köyü; Küme3 Mevkii, Yeniyıldız Köyü; Atatürk Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Kurtuluş Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Çövek Mahallesi, Eminlik Köyü, Küme1 Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.