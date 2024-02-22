Edirne'de yaşayanlar dikkat! 3 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte uygulanacak olan kesintiler ve detayları:
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Çavuşköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 17:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Sazlıdere-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 17:30
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Paşaköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 12:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Tayakadın-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Çavuşköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 18:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.