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Edirne'de yaşayanlar dikkat! 3 ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne'de yaşayanlar dikkat! 3 ilçe etkilenecek mask
Edirne'de yaşayanlar dikkat! 3 ilçe etkilenecek
Edirne'de yaşayanlar dikkat! 3 ilçe etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne'de yaşayanlar dikkat! 3 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte uygulanacak olan kesintiler ve detayları:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Çavuşköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 17:00

Edirne'de yaşayanlar dikkat! 3 ilçe etkilenecek

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Sazlıdere-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 17:30

Edirne'de yaşayanlar dikkat! 3 ilçe etkilenecek

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Paşaköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 12:00

Edirne'de yaşayanlar dikkat! 3 ilçe etkilenecek

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Tayakadın-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 16:00

Edirne'de yaşayanlar dikkat! 3 ilçe etkilenecek

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Çavuşköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 18:00

 

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22 Şub 2024 - 10:55 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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