Kırklareli'nin Kofçaz Babaeski Demirköy ilçelerinde yaşayanlar dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte uygulanacak olan kesintiler ve detayları:

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Terzidere-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 17:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Karahalil-Demirkapı

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Limanköy-Fener Sitesi

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Limanköy-Koru Sitesi

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Limanköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Beğendik-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Sislioba-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

İğneada-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

İğneada-Deniz

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Avcılar-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Avcılar-Palivor Çiftliği

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 15:00