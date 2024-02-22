Kırklareli'nin Kofçaz Babaeski Demirköy ilçelerinde yaşayanlar dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte uygulanacak olan kesintiler ve detayları:
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Terzidere-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 17:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Karahalil-Demirkapı
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
Limanköy-Fener Sitesi
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
Limanköy-Koru Sitesi
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
Limanköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
Beğendik-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
Sislioba-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
İğneada-Yeni
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
İğneada-Deniz
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Yeni
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
Avcılar-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
Avcılar-Palivor Çiftliği
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.02.2024 Cuma Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.02.2024 Cuma Saati: 15:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.