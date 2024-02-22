- Gündem

Tekirdağ'ın Çorlu Şarköy ilçelerine kritik uyarı geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ'ın Çorlu Şarköy ilçelerine kritik uyarı geldi mask
Tekirdağ'ın Çorlu Şarköy ilçelerine kritik uyarı geldi
Tekirdağ'ın Çorlu Şarköy ilçelerine kritik uyarı geldi
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ'ın Çorlu Şarköy ilçelerine kritik uyarı geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte uygulanacak olan kesintiler ve detayları:

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Havuzlar

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 13:00

Tekirdağ'ın Çorlu Şarköy ilçelerine kritik uyarı geldi

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstiklal

Tahmini Kesinti Süresi

6,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 16:00

Tekirdağ'ın Çorlu Şarköy ilçelerine kritik uyarı geldi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Cemaliye

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 18:30

Tekirdağ'ın Çorlu Şarköy ilçelerine kritik uyarı geldi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Kemalettin

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 18:30

 

# Elektrik kesintisi, tekirdağ elektrik kesintisi, Tekirdağ, son dakika, son dakika elektrik kesintisi, son dakika tekirdağ

22 Şub 2024 - 10:42 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL