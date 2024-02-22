Tekirdağ'ın Çorlu Şarköy ilçelerine kritik uyarı geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte uygulanacak olan kesintiler ve detayları:

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Havuzlar

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 13:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstiklal

Tahmini Kesinti Süresi

6,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Cemaliye

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 18:30

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Kemalettin

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.02.2024 Cuma Saati: 14:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.02.2024 Cuma Saati: 18:30