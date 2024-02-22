- Yaşam

10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti

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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yaşayan Mesut Güler, 10 yıldır çevreden topladığı ve farklı olduğunu düşündüğü taşları incelenmesi için çuvalla müzeye götürdü. Taşlara olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Güler müzeye teslim ettiği taşların incelenmesini istedi.

10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti mask
10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti
10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti
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Yazıhan ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Mesut Güler küçük yaşlarda gökbilimine olan ilgisi nedeniyle kırsal bölgelerden topladığı onlarca taşa evinde gözü gibi bakıyor. Taşla hikayesinin gök taşlarına olan ilgisiyle başladığını belirten Güler, incelenmesini istediği bazı taşları ise kent merkezinde bulunan müzeye götürerek yetkililere teslim etti.

10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti

“TAŞLARIN YETKİLİ İSİMLER TARAFINDAN İNCELENMESİNİ İSTİYORUM”

Gökbilimine olan merakının taşlara yönelttiğini kaydeden Mesut Güler, ”Gökbilimine olan ilgilim ve alakamdan dolayı küçük yaşlardan beri kırsal alanlarda araştırmalar yaptım. Yaptığım araştırmalarda çok fazla taş topladım bu taşların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bazı taşların üzerlerinde yazı ve değişik semboller mevcut. Bugün de bu taşları müzeye getirerek teslim ettim. Taşların yetkili isimler tarafından incelenmesini istiyorum” diye konuştu.

10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti
 
10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti
 
10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti
 
10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti
 
10 yıldır topluyordu Çuvalla müzeye teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 Şub 2024 - 10:14 Malatya- Yaşam

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