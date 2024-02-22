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Şanlıurfa dikkat 8 ilçe 67 bölge etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa dikkat 8 ilçe 67 bölge etkilenecek mask
Şanlıurfa dikkat 8 ilçe 67 bölge etkilenecek
Şanlıurfa dikkat 8 ilçe 67 bölge etkilenecek
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DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka, Meteler bölgelerine,

Şanlıurfa dikkat 8 ilçe 67 bölge etkilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yaslıca bölgesine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Alaca, Yukarıdurmuş, Ceylan, Yukarıesence, Damlacık, Gümüş, Dikili, Muratlı, Yenişehir bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı İbrik, Konuklu bölgelerine,

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Bükdere bölgelerine,

Şanlıurfa dikkat 8 ilçe 67 bölge etkilenecek

Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent, Seyrantepe, Akpıyar, Mehmetçik, Akbayır, Karşıyaka bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Savucak, Ayvanat, Güney, Abdalağa, Aslanlı, Bölükbaşı, Darıcalı, Başdeğirmen bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Büyükmutlu, Sözeri, Yeşilalıç, Yolbilen, Ekinciler, Gömülü, Karınca, Konakyeri, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kervansarayı, Kumçeşme, Kargalı, Demirci, Adaköy, Dinçer, Ballıca, Gözler, Güleryüz, Aşağıtınaz, Büyükgörümlü, Küçüktopça, Oğlakçı, Yukarışölenli, Altınbaşak, Burç, İsa Harabesi, Emiroğlu, Anıt, Başköy, Elgün, Değim, Büyükçavuş, Karataş, Özal, Güzlek, Yarpuz bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Şanlıurfa dikkat 8 ilçe 67 bölge etkilenecek
 
 

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22 Şub 2024 - 10:12 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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