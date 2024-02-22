Şanlıurfa dikkat 8 ilçe 67 bölge etkilenecek

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka, Meteler bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yaslıca bölgesine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Alaca, Yukarıdurmuş, Ceylan, Yukarıesence, Damlacık, Gümüş, Dikili, Muratlı, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı İbrik, Konuklu bölgelerine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Bükdere bölgelerine,
Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent, Seyrantepe, Akpıyar, Mehmetçik, Akbayır, Karşıyaka bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Savucak, Ayvanat, Güney, Abdalağa, Aslanlı, Bölükbaşı, Darıcalı, Başdeğirmen bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Büyükmutlu, Sözeri, Yeşilalıç, Yolbilen, Ekinciler, Gömülü, Karınca, Konakyeri, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kervansarayı, Kumçeşme, Kargalı, Demirci, Adaköy, Dinçer, Ballıca, Gözler, Güleryüz, Aşağıtınaz, Büyükgörümlü, Küçüktopça, Oğlakçı, Yukarışölenli, Altınbaşak, Burç, İsa Harabesi, Emiroğlu, Anıt, Başköy, Elgün, Değim, Büyükçavuş, Karataş, Özal, Güzlek, Yarpuz bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.