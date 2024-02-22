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Diyarbakır'da yaşayanlar dikkat Tek tek açıklandı

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır'da yaşayanlar dikkat Tek tek açıklandı mask
Diyarbakır'da yaşayanlar dikkat Tek tek açıklandı
Diyarbakır'da yaşayanlar dikkat Tek tek açıklandı
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Sanayi, Seyrantepe, Altıok, Esentepe, Şentepe, Korukçu, Akpınar, Dumlupınar, Fırat, Ulutürk, Çakıltaşı, Yukarıharım, Ofköy, Karaçölya, Yukarıdolay, Aşağıdolay, Bahçe, Serçeler, Güngeçti, Çakıllı, Uyanık, Tilkilik, Koyunlu, Uğurlu, Yağmurköy, Hasanpınar, Çatalköy, Çeltikli, Başköy, Yukarısalat, Karatepe, Köseli bölgelerine,

Diyarbakır'da yaşayanlar dikkat Tek tek açıklandı

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kumçi, Akkoyunlu, Alakoç, Konuksever, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Karacaviran, Aşağıtaşmalı, Yeşilova, Toplu, Çukurelma, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Konaklı bölgelerine,

Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Taşağıl, Yokuşlu, Kurudere, Boğaz, Altayköy, Gölbaşı, Bahçeköy, Koruköy bölgelerine,

Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,

Diyarbakır'da yaşayanlar dikkat Tek tek açıklandı

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Topraktaş, Karacadağ, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Barış, Mezopotamya, Peyas, Cücük, Talaytepe, Cankatran, Fırat bölgelerine,

Diyarbakır'da yaşayanlar dikkat Tek tek açıklandı

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Karabulak bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Kuşburnu, Esenbağ, Sarıkamış, Köşk bölgelerine,

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Cami Kebir, Fatihpaşa, Melikahmet, Hasırlı, Savaş, İskenderpaşa, Cami Nebi, Kooperatifler, Yenişehir bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Diyarbakır'da yaşayanlar dikkat Tek tek açıklandı

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22 Şub 2024 - 10:08 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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