Diyarbakır'da yaşayanlar dikkat Tek tek açıklandı

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Sanayi, Seyrantepe, Altıok, Esentepe, Şentepe, Korukçu, Akpınar, Dumlupınar, Fırat, Ulutürk, Çakıltaşı, Yukarıharım, Ofköy, Karaçölya, Yukarıdolay, Aşağıdolay, Bahçe, Serçeler, Güngeçti, Çakıllı, Uyanık, Tilkilik, Koyunlu, Uğurlu, Yağmurköy, Hasanpınar, Çatalköy, Çeltikli, Başköy, Yukarısalat, Karatepe, Köseli bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kumçi, Akkoyunlu, Alakoç, Konuksever, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Karacaviran, Aşağıtaşmalı, Yeşilova, Toplu, Çukurelma, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Konaklı bölgelerine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Taşağıl, Yokuşlu, Kurudere, Boğaz, Altayköy, Gölbaşı, Bahçeköy, Koruköy bölgelerine,
Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Topraktaş, Karacadağ, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Barış, Mezopotamya, Peyas, Cücük, Talaytepe, Cankatran, Fırat bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Karabulak bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Kuşburnu, Esenbağ, Sarıkamış, Köşk bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Cami Kebir, Fatihpaşa, Melikahmet, Hasırlı, Savaş, İskenderpaşa, Cami Nebi, Kooperatifler, Yenişehir bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.