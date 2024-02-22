22 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 22 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’22 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
22 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Eskimalatya Eczanesi Battalgazi
Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii Altı, No: 13/6,
24 saat açık
Aydın Eczanesi Battalgazi
Hastane Caddesi, Müjde Hastanesi Karşısı, No:11
24 saat açık
Malatya Eczanesi Battalgazi
Emeksiz Caddesi, No:90, Kök Mobilya Karşısı
24 saat açık
Trend Park Eczanesi Yeşilyurt
Fahri Kayahan, Nikâh Sarayı, Esenlik Market Karşısı
24 saat açık
Işık Eczanesi Yeşilyurt
Çevreyolu, Yeni Devlet Hastanesi Karşısı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.