- Sağlık

22 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 22 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’22 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

22 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 22 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’22 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

22 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Eskimalatya Eczanesi Battalgazi

Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii Altı, No: 13/6,

24 saat açık

Aydın Eczanesi Battalgazi

Hastane Caddesi, Müjde Hastanesi Karşısı, No:11

24 saat açık

Malatya Eczanesi Battalgazi

Emeksiz Caddesi, No:90, Kök Mobilya Karşısı

24 saat açık

Trend Park Eczanesi Yeşilyurt

Fahri Kayahan, Nikâh Sarayı, Esenlik Market Karşısı

24 saat açık

Işık Eczanesi Yeşilyurt

Çevreyolu, Yeni Devlet Hastanesi Karşısı

24 saat açık”

 

# Nöbetçi eczane, malatya, malatya nöbetçi eczane, malatya haber, malatya son dakika, battalgazi nöbetçi eczane, yeşilyurt nöbetçi eczane

22 Şub 2024 - 10:06 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL