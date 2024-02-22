Malatya’da sağanak yağış kapıda

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi. Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece”