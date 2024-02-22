- Gündem

Malatya’da sağanak yağış kapıda

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bildirildi.

Malatya’da sağanak yağış kapıda mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi. Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece”

 

# meteoroloji, malatya Meteoroloji, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya hava durumu, malatya sağanak yağış

22 Şub 2024 - 10:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL