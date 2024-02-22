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Malatyalılar yarın dikkat!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Ağalar, Taşmış, Gündüz, Belenköy, Karakaya mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kadıçayırı Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Gülenköy, Karaağaç mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü, İkizce, Duruldu, Seyituşağı, Kuyulu, Kuşdoğan, Fatih, Aydınlar, Tecde mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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22 Şub 2024 - 09:48 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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