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Emeklilere seyyanen zam verilecek mi?

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Emeklilerin en çok takip ettiği konulardan biri olan seyyanen zaman konusu merak ediliyor. Peki, seyyanen zam verilecek mi?

Emeklilere seyyanen zam verilecek mi? mask
Emeklilere seyyanen zam verilecek mi?
Emeklilere seyyanen zam verilecek mi?
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Emeklilerin en çok takip ettiği konulardan biri olan seyyanen zaman konusu merak ediliyor. Peki, seyyanen zam verilecek mi?

Emeklilere seyyanen zam verilecek mi?

Bilindiği üzere SSK, Bağkur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 49.25 olarak açıklandı. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Maaşlarını alan emekliler şimdilerde seyyanen zam konusunu araştırıyor.

Emeklilere seyyanen zam verilecek mi?

SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Bu konuda belirsizlik sürerken TBMM'de '11 bin lira seyyanen zam' çıkışı gündeme geldi. Akşener,

“Emeklinin bayram ikramiyesi kuşa dönmüş. Ocak ayı için tüm emekli maaşlarına seyyanen 11 bin lira zam yapın”

dedi.

Şimdi herkes seçimden önce seyyanen zam haberi verilip verilmeyeceği yönündeki sorulara odaklanmış durumda.

Emeklilere seyyanen zam verilecek mi?

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılıyor. Tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor.

Emeklilere seyyanen zam verilecek mi?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyeleri de merak edilen bir konu. Bilindiği üzere, yapılan yüzde 50 zamla birlikte emekli ikramiyeleri 3 bin TL’ye çıkarıldı. Emekliler hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için toplam 6 bin TL ikramiye alacak.

Emeklilere seyyanen zam verilecek mi?

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22 Şub 2024 - 01:05 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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