2024’te Ramazan kaç gün?

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Mübarek üç aylara girmemizle beraber Ramazan ayına kısa bir zaman kala vatandaşlar ilk orucun tutulacağı günü heyecanla bekliyor. Peki, 11 ayın sultanı Ramazan bu yıl kaç gün sürecek? 2024’te oruç kaç gün tutulacak?

İLK ORUÇ NE ZAMAN

Bu yıl ilk oruç, 11 Mart 2024 Pazartesi günü tutulacak. Bu tarih Müslümanlar için Ramazan ayının başlangıcı olacak. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar, 9 Nisan 2024 Salı günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. Bu tarihlerde bayram namazı kılınacak ve bayram kutlamaları gerçekleştirilecek.

ORUÇ KAÇ GÜN?

Bu yıl 10 Mart Pazar gecesi ilk sahur yapılacak. Ramazan ayı 30 gün sürecek. 30 gün boyunca oruç tutulacak ve 9 Nisan 2024 Salı arefe gününde son oruç tutulacak.