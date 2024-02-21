Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya mı, Iğdır mı, Mersin mi? Yapay zekâya sorduk: En iyi kayısı nerenin?

Her yıl özellikle kayısı sezonunun yaklaşmasının ardından Iğdır ve Mersin Mut’un Malatya ile yarışabildiğini ifade etmesi ve hatta Malatya kayısısından daha lezzetli, her açıdan daha iyi ürün elde ettiklerini söylemeleri kamuoyunu meşgul eden bir konu haline geliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19329110/malatya-mi-igdir-mi-mersin-mi-yapay-zekaya-sorduk-en-iyi-kayisi-nerenin

Malatya’nın gözbebeği kaderine mi terk edildi? 6 Şubat depremi ve Gündüzbey'in son durumu

Malatya’nın turistik bölgelerinden biri olan Gündüzbey 6 Şubat depremlerinde büyük hasar aldı. Depremlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Gündüzbey’de bir çivi dahi çakılmadığını söyleyen Gündüzbeyliler, yetkililere seslendiler. Hırsızlığın hat safa da olduğunu, güvenliğin olmadığını, buraya bir çivinin bile çakılmadığını belirttiler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19326659/malatyanin-gozbebegi-kaderine-mi-terk-edildi-6-subat-depremi-ve-gunduzbeyin-son-durumu

Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 6 katlı hasarlı bir binanın asansör boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19325484/agir-hasarli-binada-sokum-yapmak-isterken-asansor-bosluguna-dustu

Malatya’da sahur ve iftar vakitleri

Malatya İmsakiye 2024, 11 Mart'tan 9 Nisan'a kadar tutulacak olan Ramazan orucu için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini içerir.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19322475/malatyada-sahur-ve-iftar-vakitleri

Yerli otomobil TOGG Malatya’da

Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan TOGG, geçtiğimiz yıl ön sipariş ile yollardaki yerini aldı. Seri üretime geçtiği bildirilen TOGG otomobil standı Malatya’da kuruldu ve araç satışlarına başladı. Malatya Alışveriş Merkezi önüne kurulan stant ile tanıtılan elektrikli otomobil, Malatyalıların incelemesine sunuldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19327731/yerli-otomobil-togg-malatyada

İDDİA! Deprem bölgesinde 90 bin seçmen kayıp mı?

Sözcü gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, seçmen listelerine göre 90 bin 200 seçmenin kaydına hiçbir yerde ulaşılamadığı iddiasını yazdı. Öztürk’ün yazısına göre, 6 Şubat depremi seçmen listelerinin verildiği 2 tarih aralığına rastlıyor ve sadece bir yıl sonra verilen listede (depremlerden sonra) 90 bin seçmenin izi iddiaya göre yok! Nasıl bir araştırma yapıldığını, hangi bulgulara ulaşıldığını anlatan Mehmet Günal Ölçer, “Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye’de bulamadığımız 90 bin 200 tane seçmen var” diyor. İşte tüm detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19329236/iddia-deprem-bolgesinde-90-bin-secmen-kayip-mi