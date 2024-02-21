İDDİA! Deprem bölgesinde 90 bin seçmen kayıp mı?

Sözcü gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, seçmen listelerine göre 90 bin 200 seçmenin kaydına hiçbir yerde ulaşılamadığı iddiasını yazdı. Öztürk’ün yazısına göre, 6 Şubat depremi seçmen listelerinin verildiği 2 tarih aralığına rastlıyor ve sadece bir yıl sonra verilen listede (depremlerden sonra) 90 bin seçmenin izi iddiaya göre yok! Nasıl bir araştırma yapıldığını, hangi bulgulara ulaşıldığını anlatan Mehmet Günal Ölçer, “Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye’de bulamadığımız 90 bin 200 tane seçmen var” diyor. İşte tüm detaylar…

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün kaleme aldığı yazıda, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçime girmeye hak kazanan siyasi partilere kesinleşmiş seçmen listesini gönderdiği, bu listelerin birisinin 25 Kasım 2022’de, diğerinin 14 Mayıs 2023’te verildiği belirtildi. Bu bağlamda Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu’nun, yöneticiliğini Mehmet Günal Ölçer’in yaptığı, ODTÜ’lü bir grubun oluşturduğu, gönüllülük esasına göre araştırma yapan ekibe zimmet karşılığı listeyi teslim ettiği ifade edildi.

Öztürk’ün yazısına göre, 6 Şubat depremi iki listenin verildiği tarih aralığına rastlıyor. Nasıl bir araştırma yapıldığını, hangi bulgulara ulaşıldığını Mehmet Günal Ölçer, SÖZCÜ’ye şöyle anlatıyor:

“Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu’ndan kesinleşmiş seçmen listelerini zimmet karşılığı teslim aldıktan sonra, 25 Kasım 2022 tarihli seçmen listesinde olan ancak 14 Mayıs 2023 tarihinde geçerli olan seçmen listesinde olmayanları isim isim tespit ettik. Ne için yaptık bu çalışmayı? Deprem bölgesindeki 11 il için yaptık. Bu insanlar yok. Peki, bu insanlar nereye gitmiş olabilirler?

TÜRKİYE’DE BAŞKA BİR İLE GİTMİŞ OLABİLİRLER Mİ?

Türkiye’de başka bir ile gitmiş olabilirler. Bu sefer bu listeyi Türkiye’deki 80 ille bunu her il için tek tek yaptık. Her bir ildeki eksilen seçmenlerin diğer 80 ilde isimlerinin olup olmadığını araştırdık. Baktık ki bir kısmı gerçekten diğer illere gitmiş. Bir kısım insanlarımız da 80 ilden deprem bölgesindeki illere gelmiş. Bunları ayrıntılı bir biçimde ortaya koyduk.

YURT DIŞINA ÇIKMIŞ OLABİLİRLER Mİ?

Gördük ki çok sayıda seçmen yine eksik. O zaman ‘Bunlar yurt dışına çıkmış olabilirler’ diye değerlendirdik. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçmen listesi de bizde. 14 Mayıs 2023 tarihi itibariyle, bunların bir kısmını da yurt dışında bulduk. 11 il için yaptığımız çalışmada bütün seçmenleri tek tek listeledik. Örneğin seçmen Hatay’dan kalkmış yurt içinde başka ile gitmiş. Ya da Hatay’dan kalkmış yurt dışına gitmiş. Yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir yerde Hatay’dan gelmiş seçmenleri tek tek irdeledik.

“BULAMADIĞIMIZ 90 BİN 200 TANE SEÇMEN VAR”

Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye’de bulamadığımız 90 bin 200 tane seçmen var. Yani bunların hiçbir yerde kaydına ulaşamadık. Bu insanlar yok ve ortadan kaybolmuşlar. Kayıp seçmenleri 11 il için il il belirledik. Kayıp seçmenleri isim isim bütün bilgileriyle ortaya koyduk. Her ilin bilançosunu bilimsel çalışmayla sonuçlandırdık ve Rifat Bey’den bu listeleri zimmetli aldığımız için kendisine sonuçları da zimmet karşılığı teslim ettik.

Birinci listede yer alıp da ikinci listede olmayan 90 bin 200 kişiyi isim isim, vatandaşlık numaralarıyla biliyoruz. Kişisel verilerin korunması yasası gereğince vatandaşlık numarasının tamamını yazmayıp ortadaki rakamların bir kısmını yıldızla ifade ettik. Resmi her makama çalışmalarımızı ayrıntılı olarak anlatır, bulgulara nasıl ulaşıldığını uygulamalı olarak gösteririz. Bütün kayıp seçmen listeleri yaklaşık bin 800 sayfa tutuyor.

“TOPLAMI 120 BİN YAPAR” İDDİASI

Mehmet Günal Ölçer ‘90 bin seçmen kayıpsa, Türkiye’de 3 yetişkine 1 tane çocuk düşüyor. Bu Türkiye ortalaması. Ama İzmir’e, Batı illerimize geldiğimizde ara ara 4 yetişkine 1 çocuk oluyor. Doğu’ya gittiğiniz zaman nüfusumuzun daha genç olduğunu görürüz. Orada 2,5 yetişkine 1 çocuk düşüyor. 11 ilde depremde kaç çocuk ölmüştür yaklaşımında bulunmak için söylüyorum: 3’e 1 olarak kabul edersek 90 bin tane seçmen öldüyse buna karşılık 30 bin tane çocuk ölmüş olmalı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin toplamı da 120 bin yapar. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 130 bin olarak açıkladı. Bir gün sonra İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, sayının 53 bin 537 kişi olduğunu belirtti. Sonra bunu önceki depremlerde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı diye düzeltmeye çalıştı’ dedi.

Mehmet Günal Ölçer, Kayıp seçmenlerle ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü: ‘Hatay’dan örneğin İstanbul’a kaydınızı aldırdıysanız kaydınızın Hatay’da gözüküyor olması lazım. Bu bizim de gösterdiğimiz listede Hatay’dan İstanbul’a giden kişi olarak gözüküyorsunuz. Ne oldu, sizin kaydınız İstanbul’a geçti. Bunda hiçbir açık, kafamızda soru işareti yok. 90 bin 200 kişinin listesini istenen yere resmi olmak şartıyla Doğru Parti olarak ve ben kişi olarak yapıp veririz. 90 bin 200 kişinin vatandaşlık numarasını veririz. Onlar da cevap versinler niye bu insanlar yokmuş. 25 Kasım 2022’de seçim kurulunun listesinde olmasına rağmen, 14 Mayıs 2023 tarihinde neden seçmen değillermiş bunun cevabını verecek kişi ve yetkili makamlar biz değiliz.’

“VEFAT ETSE KAYITLARDAN DÜŞER”

Rifat Serdaroğlu, bu konuda SÖZCÜ’ ye şunları söyledi:

‘11 ilimizdeki seçmenlerle ilgili yaptırdığımız araştırma tamamen bilimsel, resmi verilere dayalı bir biçimde gerçekleştirildi. 25 Kasım 2022’de kesinleşmiş sandık seçmen listesi ile 14 Mayıs 2023 tarihli her türlü itirazdan geçmiş listeler üzerinde çalışma yaptırdık. 6 Şubat depremi yaşandı. Seçmen vefat etse kayıtlardan düşer vatandaşlıktan atılsa kayıtlardan düşer. Tüm bunlara baktığımızda 11 ilimizde 90 bin 200 seçmen kayıp görünüyor. Bunların yurt içinde ve yurt dışında izlerine rastlayamadık.

Peki, nerede bu insanlar?’

Bu çalışmayı yapan Mehmet Günal Ölçer ve ekibi resmi belgeler üzerinden önemli araştırmalar yapıyor. Ölçer de soruyor: ‘90 bin 200 seçmen nerede? Nasıl buharlaştı, bu insanlar ne oldu?”